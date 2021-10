Το Twitter δοκιμάζει μια νέα λειτουργία η οποία θα προειδοποιεί τους χρήστες ότι πρόκειται να πάρουν μέρος σε μια “έντονη” συζήτηση. Η πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θέλει να εισαγάγει ένα χαρακτηριστικό που θα αφήνει μια ειδοποίηση κάτω από μια δυνητικά αμφιλεγόμενη ανταλλαγή απόψεων.

“Προσοχή. Τέτοιες συζητήσεις μπορεί να είναι έντονες”, θα είναι η φράση που θα εμφανίζεται στους χρήστες. Μια άλλη προτροπή, η οποία φαίνεται να απευθύνεται σε άτομα που απαντούν σε σχόλια, θα έχει την πρόθεση να ηρεμήσει τους χρήστες παροτρύνοντας να “προσέχει ο ένας τον άλλον”, “να σκέφτονται τον άνθρωπο” και ότι “οι διαφορετικές οπτικές έχουν αξία”.

Η προειδοποίηση για συνομιλία γίνεται στην προσπάθεια του Twitter να περιορίσει την κατάχρηση στην πλατφόρμα του, ένα θέμα που ήρθε στην επιφάνεια εκ νέου στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος όταν οι ποδοσφαιριστές της Αγγλίας δέχτηκαν ρατσιστικά σχόλια από χρήστες του Twitter κατά τη διάρκεια του τουρνουά Euro 2020.

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.



This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1