Βρίσκεται σε μία δοκιμή τους τελευταίους μήνες και πολύ πρόσφατα και μυστικά το Instagram κυκλοφόρησε επίσημα τη νέα του δυνατότητα, με την οποία μπορείς να καρφιτσώσεις τις αναρτήσεις στο προφίλ σου, παρέχοντας μια άλλη, διαφορετική οπτική της εμφάνισής σου στην πλατφόρμα.

Όπως μπορείς να δεις και στο παρακάτω tweet, τώρα, έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις το «Καρφίτσωμα στο προφίλ σου» μέσω του μενού λειτουργίας των τριών κουκκίδων στην επάνω δεξιά γωνία οποιασδήποτε ανάρτησης!

You like it? You pin it 📌



You can now choose up to three posts or Reels to pin to the top of your profile. pic.twitter.com/9waQkueckG