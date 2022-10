Μια πολύ σημαντική εξέλιξη είχαμε την χθεσινή ημέρα στον τομέα της τεχνολογίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άναψε το πράσινο φως για να εγκριθεί ένας ενιαίος φορτιστής για όλες τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισε υπέρ της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει να εισάγεται ένας ενιαίος φορτιστής για όλες τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές μεσαίου μεγέθους. Αυτός ο νόμος πρόκειται να εφαρμοστεί μέχρι τα τέλη του 2024.

Οι Ευρωβουλευτές πίεζαν προς αυτήν την κατεύθυνση για πάνω από μια δεκαετία, επομένως το συντριπτικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από την Ολομέλεια, δεν αποτελεί καμία έκπληξη. Οι Βουλευτές ασκούσαν πιέσεις και στο παρελθόν για να επεκταθούν οι κανόνες κοινής φόρτισης, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι τύποι φορητών ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης.

Η οδηγία δεν έχει μετατραπεί ακόμα σε νόμο διότι απαιτείται η έγκριση από το Συμβούλιο. Ωστόσο, θεωρείται πλέον τυπική διαδικασία, λόγω της προσωρινής πολιτικής συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ των συννομοθετών αυτό το καλοκαίρι.

Μόλις το Συμβούλιο υπογράψει, η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα τα κράτη μέλη θα έχουν στη συνέχεια 12 μήνες για να μεταφέρουν τους κανόνες και 12 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου μεταφοράς για να τους εφαρμόσουν. Έτσι, φαίνεται ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται προς τα τέλη του 2024, όταν όλα τα κινητά τηλέφωνα, τα tablet και οι κάμερες που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με θύρα φόρτισης USB Type-C. Μετά από αυτό, υπάρχει μια δεύτερη προθεσμία την άνοιξη του 2026, όταν η υποχρέωση θα επεκταθεί και στους φορητούς υπολογιστές.

#SingleCharger here we go! Final plenary debate @Europarl_EN today. As of autumn 2024 the time when we had to fight with many different chargers will start becoming a memory of old, strange times of unnecessary costs, waste and inconvenience 🤗 pic.twitter.com/agx8O2Eila