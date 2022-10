Πήγες να μπεις στο προφίλ σου και σου εμφανίστηκε το μήνυμα «Απενεργοποιήσαμε προσωρινά τον λογαριασμό σας» στο Instagram; Μην σε πιάσει πανικός, δεν έκανες κάτι εσύ… Τις τελευταίες ώρες αντιμετωπίζει πρόβλημα το social media και έχουν καταγραφεί μαζικές διαγραφές. Τι έχει συμβεί;

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι χρήστες του Instagram περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδος, ξεκίνησαν να καταγγέλλουν στο Down Detector ότι δεν έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους και ότι τους «πετάγεται» ένα μήνυμα, που λέει: «Απενεργοποιήσαμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας στις 31 Οκτωβρίου 2022».

Η πλατφόρμα επιβεβαίωσε πως αντιμετωπίζει προβλήματα στο Twitter, δηλώνοντας: «Γνωρίζουμε ότι κάποιοι από εσάς αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο Instagram. Το εξετάζουμε και ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση».

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown