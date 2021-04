Μπορεί ένα φίλτρο στο Instagram να καταφέρει να ξεχωρίσει ανάμεσα σε τόσα άλλα που κυκλοφορούν; Η απάντηση είναι πολύ απλή: Ναι, εφόσον έχει όντως κάτι ξεχωριστό! Εάν το να ανεβάζεις stories στο Instagram είναι η καθημερινότητά σου, σίγουρα θα έχεις πειραματιστεί με πολλά φίλτρα που υπάρχουν εκεί έξω. Από φίλτρα που σου προσθέτουν μακιγιάζ χωρίς να έχεις ίχνος makeup πάνω σου, μέχρι φίλτρα που πετούν μονόκερους πάνω απ’ το κεφάλι σου! Υπάρχουν σίγουρα όμορφα και καλαίσθητα φίλτρα, υπάρχουν, όμως, και μερικά too much ή πολύ απλά που δεν είναι κοντά στο δικό μου γούστο… Τώρα, υπάρχει ένα ολοκαίνουργιο φίλτρο στο Instagram με υπέροχα μηνύματα, που μας ωθεί προς έναν καλύτερο τρόπο ζωής και μας υπενθυμίζει πόσο πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Ο λόγος για το This is you not a filter, με την υπογραφή της beauty editor του iPop, Μαρίας Δεληγιαννάκη!

Γιατί ξεχωρίζει το This is you not a filter;

Γιατί πολύ απλά είναι ένα φίλτρο που έρχεται κόντρα σε όλα όσα έχουμε συνηθίσει. Όταν θέλουμε να τραβήξουμε μια selfie μας ή ένα video μας για να κάνουμε Instagram Story, οι περισσότεροι από εμάς ψάχνουμε για φίλτρα που θα μας κάνουν να δείχνουμε λίγο πιο… ωραίοι! Φίλτρα που λειαίνουν το δέρμα, προσθέτουν λίγο μακιγιάζ, παίζουν με τον φωτισμό και γενικά βασίζονται στη λογική του να βγει ένας άλλος, βελτιωμένος εαυτός μας στην κάμερα.

Το This is you not a filter της αγαπημένης μας Μαρίας Δεληγιαννάκη ουσιαστικά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα φίλτρα στο Instagram!

Το φίλτρο μοιάζει με εξώφυλλο περιοδικού και έχει 3 διαφορετικές εκδοχές, με 3 σημαντικά μηνύματα:

You look great!

Do something green today!

True beauty knows NO gender or color!

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα φίλτρο… anti-filter που βγάζει προς τα έξω την πραγματική εικόνα του εαυτού μας, μας υπενθυμίζει πόσο υπέροχοι είμαστε όπως ακριβώς είμαστε, μας ενθαρρύνει να κάνουμε μια πράσινη πράξη κάθε μέρα και φυσικά να αποδεχτούμε το διαφορετικό, γιατί η ομορφιά δεν έχει να κάνει ούτε με το φύλο ούτε με το χρώμα.

Όπως μας λέει η Μαρία, η ιδέα είναι να παρακινήσει τον κόσμο -άντρες και γυναίκες- είτε χρησιμοποιήσουν το φίλτρο της, είτε όχι, στο να βγάζουν περισσότερες φωτογραφίες χωρίς φίλτρο, αγαπώντας την εξωτερική τους εμφάνιση.

Κι αν νόμιζες πως το συγκεκριμένο φίλτρο χρειάστηκε μήνες για να δημιουργηθεί, θα σε διαψεύσουμε! Η Μαρία το σκέφτηκε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και μέσα σε 2 εβδομάδες ήταν ήδη έτοιμο, αποδεικνύοντας ότι οι καλύτερες ιδέες έρχονται αυθόρμητα και πραγματοποιούνται αμέσως. Το θέμα είναι να πάρεις απόφαση να περάσεις απ’ την σκέψη στην πράξη για να δεις τον στόχο σου να γίνεται πραγματικότητα.

Το You look great είναι η κεφαλή κι από κάτω είναι τα άλλα δύο φίλτρα, συμπληρωματικά. Το You look great ήταν η πρώτη σκέψη και γι’ αυτό είναι και η πρώτη επιλογή απ’ τις 3 εκδοχές

Κι αν αναρωτιέσαι εάν η Μαρία έχει στα πλάνα της να φτιάξει κι άλλα φίλτρα, η απάντηση είναι φυσικά καταφατική: «Αποφάσισα να κάνω ένα νέο φίλτρο που θα απευθύνεται μόνο σε γυναίκες και θα έχει να κάνει με το Girls Support Girls!».

Εμείς ανυπομονούμε να δούμε και το επόμενο φίλτρο της που κάτι μας λέει ότι θα το λατρέψουμε!

Αν θέλεις να δοκιμάσεις κι εσύ το φίλτρο της Μαρίας Δεληγιαννάκη, αναζήτησέ το γράφοντας This is you ή διαφορετικά βρες το απευθείας στο προφίλ της Μαρίας στο Instagram!

