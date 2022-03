Πριν λίγες ημέρες διέρρευσαν πληροφορίες που θέλουν την Apple να σχεδιάζει ένα νέο μοντέλο πώλησης των προϊόντων της το οποίο δεν θα απαιτεί να αγοράσεις άμεσα τα iPhone και iPad της εταιρείας αλλά η αγορά τους θα γίνεται μέσω συνδρομητικής υπηρεσίας. Αυτό υποστηρίζει ένα άρθρο του Bloomberg, το οποίο μάλιστα δηλώνει πως το συγκεκριμένο εγχείρημα πιθανόν να είναι διαθέσιμο και μέσα στο επόμενο έτος.

Αγορά iPhone μέσω συνδρομητικής υπηρεσίας: Θα είναι αυτό το επόμενο βήμα της Apple;

Η κίνηση θα ενταχθεί σε ένα σύνολο προσπαθειών της Apple να ενισχύσει τις συνδρομητικές υπηρεσίες στο σύνολό τους. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία δίνει ολοένα και περισσότερο έμφαση στις επαναλαμβανόμενες συνδρομές όπως το Apple Music, το Apple TV Plus, το Apple News Plus, το Apple Fitness Plus και το Apple Arcade ως βασικές νέες ροές εσόδων για την εταιρεία. Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στα πακέτα Apple One της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, η Apple έχει προσφέρει το Πρόγραμμα Αναβάθμισης iPhone, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν για το συνδυασμένο κόστος του AppleCare και iPhone άνω των 24 μηνών και δυνατότητα συναλλαγής στη συσκευή τους μετά από 12 μήνες πληρωμών, από το 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο του Bloomberg, η μηνιαία χρέωση δεν θα είναι απλώς η τιμή της συσκευής διαιρεμένη σε 12 ή 24 μήνες, αλλά μάλλον ένα μηνιαίο κόστος που δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, ενδεχομένως με την επιλογή αναβάθμισης σε νέο υλικό. Και όπως και οι άλλες συνδρομές της Apple, θα συνδεόταν με τον υπάρχοντα λογαριασμό Apple ID ενός χρήστη.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η Apple απλώς θα δανείζει συσκευές σε μηνιαία βάση. Είναι πιθανό η Apple να θέλει απλώς να αποκόψει τον μεσάζοντα και να επεκτείνει τις προσφορές πληρωμών με δόσεις σε άλλα προϊόντα.

