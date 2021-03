Όπως αναφέρει η Sony στο blog της, «οι κάτοχοι των PS3, PS Vita και PSP θα μπορούν να κατεβάσουν τα παιχνίδια που έχουν αγοράσει, καθώς και να εξαργυρώσουν κωδικούς για games και PS Plus, ενώ θα υποστηρίζονται οι αγορές παιχνιδιών που είναι διαθέσιμα και για το PS4. Παράλληλα, θα υπάρχει κανονικά πρόσβαση στη Download List μέσα από τη συσκευή. Δεν θα επηρεαστούν ούτε οι συνδρομές στις υπηρεσίες PS Now και η πρόσβαση στα αντίστοιχα παιχνίδια που προσφέρονται μέσα από το PS Plus».

