Όπως έγινε κατανοητό από όλο τον κόσμο χθες το απόγευμα, 4/10, έπεσαν τα social media και για αρκετές ώρες επικράτησε ένας πανικός που εγείρει πολλά ερωτήματα. «Τι έγινε με το Facebook;», «Ποια είναι η αιτία του blackout;» «Πόση ώρα διήρκησε;» και «Ποια είναι η εξήγηση που έδωσε το Facebook» είναι μερικά από αυτά κι εμείς είμαστε εδώ για να αναλύσουμε το πρόβλημα και να σου δώσουμε τις απαντήσεις που χρειάζεσαι.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας χρήστες που προσπάθησαν να συνδεθούν στα social media δεν τα κατάφεραν και μετά από περίπου 7 ώρες αναστάτωσης το πρόβλημα διορθώθηκε. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη περίοδος που έμειναν εκτός λειτουργίας στην ιστορία των κοινωνικών δικτύων. Λίγο μετά τη 1 η ώρα Ελλάδος τα Facebook, Instagram, Messenger και WhatsApp άρχιζαν να λειτουργούν ξανά. Ποιες είναι, όμως οι αιτίες όλης αυτής της αναστάτωσης;

Τι έγινε με το Facebook; Ποια είναι η αιτία του 7ωρου «blackout»;

Το Facebook αναγκάστηκε να ενημερώσει τους δισεκατομμύρια χρήστες του μέσω Twitter. «Άνθρωποι και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται από εμάς για να παραμένουν συνδεδεμένοι», σημείωσε ο όμιλος σε ανάρτησή του, χωρίς να διευκρινίσει από ποιον έγιναν οι αλλαγές ρυθμίσεων, ούτε εάν επρόκειτο για προγραμματισμένη αναβάθμιση.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Ο CTO του Facebook δήλωσε και αυτός συγγνώμη για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισαν όχι μόνο χρήστες αλλά και εκατομμύρια επιχειρήσεις ανά τον κόσμο: «Ζητάμε συγγνώμη από όσους επλήγησαν».

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Οι υπάλληλοι της εταιρείας του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, εκμυστηρεύτηκαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως το μπλακάουτ προκλήθηκε από εσωτερικό λάθος στη διαχείριση της διαδικτυακής κίνησης προς τα συστήματά της.

Το πρόβλημα περιέπλεξε το γεγονός πως η αλλαγή ρυθμίσεων σε δρομολογητές και εξυπηρετητές της εταιρείας σήμαινε πως δεν ήταν διαθέσιμα ούτε τα εργαλεία λογισμικού των ίδιων των τεχνικών για να διαγνώσουν και να διορθώσουν το πρόβλημα, κατά τις ίδιες πηγές. Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας στο οποίο είχαν αναφερθεί ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια αποκλείστηκε από τους τεχνικούς της εταιρείας.

Νωρίτερα ο ερευνητής Μπράιν Κερμπς, επικαλούμενος αξιόπιστη πηγή από πρόσωπο που συμμετείχε στην διαδικασία επαναλειτουργίας του Facebook, υπογράμμισε μέσω Twitter ότι η βλάβη είχε να κάνει με το «Border Gateway Protocol»:

«Από αξιόπιστη πηγή: Πρόσωπο από την προσπάθεια επαναφοράς λειτουργίας, είπε ότι η διακοπή προήλθε από μία συνηθισμένη ενημέρωση «BGP» που πήγε στραβά. Αλλά, η ενημέρωση απέκλεισε τους απομακρυσμένους χρήστες από την επαναφορά των αλλαγών και τα άτομα με φυσική πρόσβαση δεν είχαν δίκτυο/πρόσβαση. Οπότε, μπλοκαρίστηκαν αμφότεροι από την αναστροφή».

From trusted source: Person on FB recovery effort said the outage was from a routine BGP update gone wrong. But the update blocked remote users from reverting changes, and people with physical access didn't have network/logical access. So blocked at both ends from reversing it. — briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021

Το «Border Gateway Protocol» ή αλλιώς «BGP» επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών δρομολόγησης στο διαδίκτυο και μεταφέρει τους χρήστες στους ιστότοπους που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση, βοηθώντας τους να τα αναγνωρίσουν σε αυτό που είναι γνωστό ως Domain Naming System.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Downdetector, που παρακολουθεί συστηματικά τα τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε το χθεσινό μπλακάουτ ως «το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ».

Οι οικονομικές απώλειες από το μπλακάουτ και η επιρροή στα υπόλοιπα social media:

Για κάθε ώρα που δεν εμφανίζονταν τα προϊόντα της Facebook Inc, ο Ζούκερμπεργκ έχανε μισό εκατομμύριο δολάρια.

Το «μεγαλύτερο τεχνικό πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί ποτέ» -όπως χαρακτηρίστηκε από αναλυτές του Downdetector- δεν οδήγησε μόνο στη μαζική αποσύνδεση πάνω από 3,5 δισεκατομμυρίων χρηστών από τα social media, αλλά είχαν ως συνέπεια να χάσει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ 7.000.000.000 δολάρια, σε διάστημα μικρότερο των 12 ωρών.

Οι μετοχές της εταιρείας κατατρύλησαν, παρασέρνοντας μαζί τους τη Wall Street, ενώ ο Ζούκερμπεργκ έπεσε στο νο.5 στη λίστα της κατάταξης των πλουσιότερων του κόσμου, όπως αναφέρει το Forbes.

Καθώς η Facebook Inc πάλευε να επιλύσει τα προβλήματα, οι μετοχές της Amazon παρουσίασαν απώλειες 2.85%, καθώς δεν λειτούργησε το γνωστό σύστημα των διαφημίσεων προϊόντων που αναζητούμε διαδικτιακώς. Το Twitter παρόλο που ήταν από τα μέσα που δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, δέχθηκε τ μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς η αξία της μετοχής έπεσε κατά 5.79% σε 24 ώρες, ενώ το Snapchat έπεσε κατά 5.35%.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως αυτό ήταν συνέπεια όσων αποκάλυψε η Φράνσις Χάουγκεν σε συνέντευξη της στο «60 Μinutes» του CBS. Η πρώην μηχανικός υπεύθυνη προϊόντος στο Facebook διέρρευσε πολλά εσωτερικά έγγραφα, συγκεκριμένα στη Wall Street Journal, και κατηγόρησε τον όμιλο ότι «επιλέγει το όφελος παρά την ασφάλεια», των χρηστών του. Μίλησε και για τον τρόπο που παραπληροφορεί το κοινό. Μεταξύ άλλων είπε πως η επιχείρηση έκανε έρευνες για το Instagram επί τρία συναπτά έτη, ώστε να αποτιμήσει την επίδρασή του στους εφήβους.

