Νέες λειτουργίες έρχονται στο TikTok οι οποίες θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των χρηστών και ίσως προκαλέσουν πρόβλημα στις υπόλοιπες πλατφόρμες. Φυσικά, μιλάω για τα Stories που πρόκειται να προστεθούν στο TikTok και το πιο σημαντικό, από εδώ και πέρα, θα μπορείς να ξέρεις ποιος βλέπει το προφίλ σου.

Η πλατφόρμα ξεκίνησε για πρώτη φορά να δοκιμάζει τη δυνατότητα των Stories τον περασμένο Αύγουστο, αλλά η επέκταση έγινε προσβάσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο μήνα — αλλά όχι ακόμη για όλους τους χρήστες. Είναι λίγο δύσκολο, όμως, να ασχοληθεί κάποιος με τα Stories αυτή τη στιγμή, ακόμα κι αν έχεις αυτή τη δυνατότητα.

Τα Stories είναι συνυφασμένα με το περιεχόμενο των σελίδων «Για εσάς» και «Ακολουθείτε». Μπορείς επίσης να μεταβείς σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό και να δεις εάν υπάρχει ένας μπλε κύκλος γύρω από το προφίλ τους, που υποδηλώνει ότι υπάρχει διαθέσιμο ένα Story.

Εάν δεν μπορείς να δεις τις Ιστορίες στην εφαρμογή αυτήν τη στιγμή, να είσαι βέβαιη ότι το TikTok σου απλά δεν έχει διαθέσιμη την λειτουργεία ακόμα στην περιοχή σου. Όταν αποκτήσεις πρόσβαση στην συγκεκριμένη λειτουργία θα το καταλάβεις γιατί θα σε καλωσορίσει με ένα banner όταν ανοίξεις την εφαρμογή, το οποίο σε ενθαρρύνει να δημιουργήσεις μια ιστορία.

Ναι, υπάρχει πραγματικά ένας τρόπος για να ελέγξεις αν ο πρώην σου παρακολουθεί το προφίλ σου! Ας πάρουμε τα βήματα με την σειρά…

Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσεις τις προβολές προφίλ

Η λειτουργία προβολών προφίλ είναι προαιρετική και αν θέλεις να τη χρησιμοποιήσεις, θα πρέπει να την ενεργοποιήσεις.

TIKTOK NOTIFIES PEOPLE WHEN YOU VIEW THEIR PROFILE NOW?? pic.twitter.com/GXm0voCcYj