Το Instagrm φαίνεται να έρχεται πλήρως ανανεωμένο κι εμείς αναρωτιόμαστε «τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας πάλι;» Φυσικά και μιλάω για τη νέα λειτουργία που πρόκειται να ενεργοποιήσει και δεν είναι άλλη από την δυνατότητα να απαντούν οι χρήστες στα Stories μέσω ενός φωνητικού μηνύματος ή μιας εικόνας. Εσένα πώς σου φαίνεται αυτή η αλλαγή;

Σύμφωνα με τον Alessandro Paluzzi, έναν προγραμματιστή που είναι γνωστός για την εύρεση νέων λειτουργιών, ανέφερε ότι το Instagram εργάζεται επί του παρόντος στη δυνατότητα απάντησης στα Stories με φωνητικά μηνύματα.

Το στιγμιότυπο οθόνης που κοινοποίησε στο Twitter δείχνει την επιλογή απάντησης σε μια ιστορία με φωνητικό ή μια εικόνα που τοποθετείται στο κάτω μέρος της φωτογραφίας, δίπλα στο πλαίσιο κειμένου.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e