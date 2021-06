H Amazon μοιράζει το Internet σου με τους γείτονές σου κι αυτό γίνεται αυτόματα, εκτός αν το απενεργοποιήσεις!

Την Τρίτη, η Amazon λάνσαρε ένα νέο δίκτυο, το οποίο κάνει share το Internet των γειτόνων για να βοηθήσει την ενίσχυση των Echo και Ring συσκευών. Στους καταναλωτές που έχουν αυτές τις συσκευές αυτόματα ενεργοποιείται το μοίρασμα του Internet, δημιουργώντας ανησυχίες σχετικά με την ασφάλειά τους.

Το Sidewalk, όπως λέγεται το νέο δίκτυο, δημιουργεί ουσιαστικά μια “γέφυρα” ανάμεσα στις περισσότερες Echo και Ring συσκευές. Εάν μια συσκευή πιάνει κακό WiFi, το Sidewalk χρησιμοποιεί ένα κομμάτι του Internet του γείτονα για να διατηρηθεί συνδεδεμένη.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στο site της, το Sidewalk είναι ένα shared network που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει τους πελάτες να λειτουργούν καλύτερα τις συσκευές τους, εντός και εκτός σπιτιού.

Βέβαια, οι tech experts συμφωνούν ότι ο όφελος για την Amazon είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι για τους καναταλωτές, αφού η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει δεδομένα για τις συνήθειες των πελατών, αλλά και για τα ταξίδια τους.

Τώρα, επειδή η Amazon τους παρακολουθεί σε όλη τη γειτονιά, μπορεί να ανακαλύψει πράγματα, όπως ο δρόμος που επιλέγουν να πάνε βόλτα τον σκύλο τους. Η συλλογή αυτών δεδομένων εγείρει σημαντικά ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας

Βέβαια, στην εποχή που ζούμε είναι σχεδόν αδύνατο το να διασφαλίσουμε ότι δεν μας παρακολουθούν μέσα απ’ τις συσκευές μας.

Η Amazon μοιράζει το Internet σου, πώς μπορείς να το σταματήσεις;

Χρήστες Amazon:

Πήγαινε στο Amazon settings

Κλίκαρε Amazon Sidewalk

Στη συνέχεια, άλλαξε τη μπάρα ώστε να ενεργοποιήσεις το “opt out.”

Χρήστες Ring:

Στο home page του Ring app, κλικαρε τις τρεις γραμμές πάνω δεξιά

Άνοιξε το Control Center

Κλίκαρε στο Sidewalk

Πάτα disable.

Οι Sidewalk συσκευές που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: Ring Floodlight Cam (2019), Ring Spotlight Cam Wired (2019), Ring Spotlight Cam Mount (2019), Echo (3rd gen and newer), Echo Dot (3rd gen and newer), Echo Dot for Kids (3rd gen and newer), Echo Dot with Clock (3rd gen and newer), Echo Plus (all generations), Echo Show (2nd gen), Echo Show 5, 8, 10 (all generations), Echo Spot, Echo Studio, Echo Input, και Echo Flex.

