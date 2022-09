Η Apple ανακοίνωσε επίσημα τα iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max κι εμείς έχουμε κατενθουσιαστεί! Τι να πρωτοσχολιάσουμε; Την νέα κάμερα; Τα νέα χρώματα; Απλά ουαου! Τα θέλουμε όλα τώρα!

Είναι γεγονός! Η Apple πραγματοποίησε την εκδήλωσή της χθες 8/9, και μας παρουσίασε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των νέων τις προϊόντων. Φυσικά και αναφέρομαι στο iPhone 14 το οποίο θα κυκλοφορήσει και στις εκδόσεις Plus, Pro και Pro Max. Και οι τέσσερις συσκευές θα είναι διαθέσιμες για προπαραγγελία από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου.

Τα iPhone 14, Pro και Pro Max θα κυκλοφορήσουν στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ το iPhone 14 Plus θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου. Η τιμή του iPhone 14 ξεκινά από 799 δολάρια και του Plus από τα 899 δολάρια. Τα μοντέλα Pro του iPhone 14 ξεκινούν από 999 δολάρια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Tim Cook, αποκαλεί τα iPhone 14 Pro και Pro Max την «πιο καινοτόμο επαγγελματική σειρά μέχρι τώρα».

Η πρώτη αξιοσημείωτη αλλαγή σχεδιασμού στα μοντέλα iPhone 14 Pro είναι η οθόνη. Ενώ η Apple θα προσφέρει τις συνήθεις επιλογές 6,1 και 6,7 ιντσών, το notch στο πάνω μέρος της οθόνης αντικαθίσταται από ένα notch σε σχήμα χαπιού που θα φιλοξενεί τα στοιχεία Face ID και μια δεύτερη κυκλική εγκοπή για την μπροστινή κάμερα.

The iPhone 14 will not feature a physical SIM card tray in the US. All models will be eSIM only. What do you guys think of this? #AppleEvent pic.twitter.com/N4n14d2Ml6