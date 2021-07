«Το AR Try On είναι μια συναρπαστική νέα είσοδος στο Facebook, που βοηθά ήδη τους ανθρώπους να κάνουν αγορές στο διαδίκτυο με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Μέσω αυτής της νέας ενσωμάτωσης με την L’Oréal, οι αγοραστές μπορούν να περιμένουν μια πιο προσωπική εμπειρία αγορών από ακόμη περισσότερες από τις μάρκες που αγαπούν, εκεί που ήδη βρίσκουν έμπνευση για την ομορφιά: στο Instagram», δήλωσε η Sue Young, επικεφαλής του Spark AR στο Facebook.

you might also like