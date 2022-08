Κάπως έτσι η ιδέα του υλοποιήθηκε και το Be My Eyes κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2015 και πλέον φιλοξενεί πάνω από 350.000 χρήστες και 5.500.000 εθελοντές από 150 χώρες και υποστηρίζει 180 γλώσσες, κάνοντάς το μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες μικρο-εθελοντισμού στον κόσμο.

Το Be My Eyes ιδρύθηκε από τον Δανό Hans Jørgen Wiberg, ο οποίος έχει και ο ίδιος προβλήματα όρασης. Μέσω της εργασίας του για τη Δανέζικη Ένωση Τυφλών, γνώρισε πολλά τυφλά άτομα που χρησιμοποιούσαν υπηρεσίες βιντεοκλήσεων για να καλέσουν φίλους ή μέλη της οικογένειας για οπτική βοήθεια.

Το Be My Eyes είναι μια εφαρμογή με χρήστες από 150 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στόχος της είναι να κάνει τον κόσμο περισσότερο προσβάσιμο για τους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση και γι’ αυτό στηρίζεται σε μια κοινότητα εθελοντών. Ο τυφλός χρήστης που χρειάζεται βοήθεια με κάτι μπορεί να κάνει βιντεοκλήση μέσω του app, στην οποία θα απαντήσει κάποιος εθελοντής. Ο εθελοντής βλέποντας μέσα από την κάμερα του χρήστη, «δανείζει» τα μάτια του και απαντάει στις ερωτήσεις του.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν αυτά τα καθημερινά tasks που είναι εύκολα για κάποιους ανθρώπους, για κάποιους άλλους είναι δύσκολα; Η εφαρμογή Be My Eyes δίνει την απάντηση σε αυτή την ερώτηση!

