Μια από τις καλύτερες δυνατότητες του Gmail είναι η αναβολή αν και είναι λίγο περίπλοκη. Μπορείς να προσαρμόσεις τις προεπιλεγμένες ώρες για την αναβολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Gmail-τις συγκεκριμένες ώρες για πρωί, απόγευμα και βράδυ που εμφανίζονται από προεπιλογή στις διάφορες επιλογές αναβολής με ένα κλικ-αλλά η ρύθμιση για την πραγματοποίηση αυτής της προσαρμογής δεν βρίσκεται στο Gmail αλλά στο Google Keep. Τράβηξε προς τα πάνω τον ιστότοπο Keep, κάνε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επίλεξε “Ρυθμίσεις” και αναζήτησε το ” Προεπιλογή υπενθύμισης” στην ενότητα που εμφανίζεται.

you might also like