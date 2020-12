Κάθε χρόνο λίγο πριν εκπνεύσει το έτος, η Apple δημοσιεύει μια λίστα με τα καλύτερα apps του App Store. Ποια είναι τα καλύτερα παιχνίδια και εφαρμογές για τo iPhone για το 2020;

Το 2020 που σε λίγες μέρες θα μας εγκαταλείψει και είναι ίσως απ’ τις λίγες χρονιές που ανυπομονούμε να φύγει ο χρόνος, ήταν γεμάτο με στιγμές μπροστά σε οθόνες. Ο κορονοϊός και τα lockdown παγκοσμίως μας κράτησαν πολύ στο σπίτι ενώ ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουμε με τους αγαπημένους μας ήταν το τηλέφωνο. Παράλληλα, περνώντας χρόνο στο σπίτι ασχοληθήκαμε περισσότερο με εφαρμογές και παιχνίδια που έκαναν τον χρόνο μας να περνάει λίγο πιο όμορφα.

Έτσι, η λίστα με τα καλύτερα apps για iPhone για το 2020 δεν προκαλεί καμία εντύπωση!

Εφαρμογές που μας έδωσαν έμπνευση, μας έμαθαν πράγματα, μας έκαναν δημιουργικούς. Μας βοήθησαν να μείνουμε συνδεδεμένοι με τους γύρω μας και να βρούμε νέους τρόπους να αισθανθούμε κοντά με τους άλλους ανθρώπους. Μας θύμισαν να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Μας βοήθησαν να χαλαρώσουμε το άγχος μας, αλλά και να μας διασκέδασαν.

Όλες οι βραβευμένες εφαρμογές θα λάβουν φέτος απ’ την Apple ένα ολοκαίνουργιο βραβείο, το οποίο προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά.

Τα καλύτερα παιχνίδια και εφαρμογές για τo iPhone για το 2020

Οι υπεύθυνοι του App Store ανέδειξαν το Wakeout! ως την κορυφαία εφαρμογή της χρονιάς για iPhone, καθώς έκανε την καθημερινότητα στο σπίτι λίγο καλύτερη!

Το Genshin Impact θεωρήθηκε το καλύτερο παιχνίδι του 2020 για iPhone, ενώ τον τίτλο του καλύτερου arcade game κέρδισε το Sneaky Sasquatch.

Το Caribu βοήθησε τους ανθρώπους να παραμείνουν συνδεδεμένοι και φυσικά και βραβεύτηκε γι’ αυτό, ενώ το Explain Everything Whiteboard βοήθησε μαθητές απ’ όλο τον κόσμο.

Όσον αφορά το self care, το Shine, μια εφαρμογή για διαλογισμό και χαλάρωση, ξεχώρισε ανάμεσα στις υπόλοιπες.

Τα παιχνίδια και εφαρμογές με τα περισσότερα downloads:

To Among Us! αναδείχθηκε το κορυφαίο free game του 2020 και ακολουθήθηκε απ’ τα Call of Duty: Mobile, Roblox, και Subway Surfers. Ink Inc.

Το Tattoo Drawing ήταν το νο4 όσον αφορά τα δωρεάν παιχνίδια, ενώ το Magic Tiles 3: Piano Game κέρδισε την πέμπτη θέση. Το Mario Kart Tour μπήκε επίσης στη λίστα στο νούμερο 15.

Το Minecraft αναδείχθηκε ως το κορυφαίο επί πληρωμή παιχνίδι της χρονιάς ακολουθούμενο από τα Plague Inc., Heads Up !, Monopoly, Bloons TD 6, Geometry Dash και NBA 2K20. Πολλά από αυτά τα παιχνίδια βρίσκονται συχνά στην κορυφή των charts στο τέλος του έτους, με το Minecraft και το Plague Inc. να διατηρούν τις κορυφαίες θέσεις.

Το Zoom ήταν η κορυφαία δωρεάν εφαρμογή σε συσκευές iOS, ακολουθούμενη από τα TikTok, Disney +, YouTube, Instagram, Facebook και Snapchat.

Οι κορυφαίες εφαρμογές επί πληρωμή περιλαμβάνουν τα TouchRetouch, Procreate Pocket, Facetune, HotSchedules και AutoSleep Sleep Tracker.

