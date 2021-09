Η ετήσια εκδήλωση της Apple πραγματοποιήθηκε με την εταιρία να παρουσιάζει τα νέα επαναστατικά της gadgets συμπεριλαμβανομένου του πολυαναμενόμενου iPhone 13. Ο κολοσσός της τεχνολογίας έβγαλε για πρώτη φορά στην δημοσιότητα την ναυαρχίδα της, το νέο ελκυστικό smartphone που σίγουρα οι tech freaks θα τρέξουν να το κάνουν δικό τους. Τα χαρακτηριστικά του iPhone 13 το διαφοροποιούν από τα άλλα μοντέλα και το κάνουν το πιο πολυπόθητο τεχνολογικό ποιόν της αγοράς.

Get the news from the #AppleEvent here. Meet iPhone 13 Pro, iPhone 13, Apple Watch Series 7, Apple Fitness+, iPad, and iPad mini. Swipe to explore