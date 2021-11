Το Instagram κυκλοφόρησε ένα νέο αυτοκόλλητο που ονομάζεται «Add Yours»! Θέλεις να μάθεις πώς λειτουργεί και πού μπορείς να το βρεις; Απλά συνέχισε να διαβάζεις αυτό το άρθρο και σε πολύ λίγα λεπτά θα ξέρεις όλες τις λεπτομέρειες!

Με λίγα λόγια πρόκειται για μία νέα λειτουργία που αφορά τα Stories και προσφέρει στους χρήστες περισσότερες ευκαιρίες για να επικοινωνήσουν και να αναπτύξουν μία νέα και καλύτερη σχέση με τους followers τους.

Το Instagram ανακοίνωσε ότι εισάγει ένα νέο αυτοκόλλητο «Add Yours» στα Stories που θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν δημόσια μία «λίστα» με φωτογραφίες στα οποία μπορούν να απαντήσουν άλλοι χρήστες.

Μετά από μια προτροπή η νέα λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να απαντούν στα Stories άλλων χρηστών με τις δικές τους. Η χρήση του αυτοκόλλητου μπορεί γρήγορα να καταλήξει στη δημιουργία μιας αλυσίδας περιεχομένου όπου κάθε χρήστης προσθέτει το δικό του λιθαράκι, τη δική του ιστορία.

Add Yours = a sticker that creates public threads in Stories 🤝



With custom prompts and public responses, you can share the sticker and see who responds to it in their own Stories. pic.twitter.com/C9AXiFEo92