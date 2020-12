Γιατί να πληρώσεις μια εφαρμογή για να σου λέει τον καιρό θα αναρωτηθείς και με το δίκιο σου. Εάν, όμως, η καθημερινή ζωή σου εξαρτάται απ’ τα καιρικά φαινόμενα, θέλεις κάτι που να μπορεί να σου πει με ακρίβεια τι έχεις να περιμένεις κάθε μέρα. Όταν μάλιστα, αυτό γίνεται και με έναν fun τρόπο ενώ ξέρεις πως ό,τι και να γίνει θα σου έρχεται alert στο ρολόι, τότε καταλαβαίνεις πως ίσως να αξίζει να δώσεις 4 ευρώ για μια φορά ώστε να την αποκτήσεις. Σκέψου ότι όταν έχει καύσωνα θα σου γράψει “I hope you like sunburns” και θα σου φτιάξει τη μέρα!

