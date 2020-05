LIKE US ON FACEBOOK

Ήρθε η ώρα να βάλεις τη σχέση σου σε μια δοκιμασία! Μην ανησυχείς, θα είναι ένα τεστ με πολύ fun! Πάρε τον σύντροφό σου και ξεκινήστε τα Couples Quizzes στο TikTok και εμείς σου υποσχόμαστε πως αυτή η δοκιμασία όχι απλά δεν θα σας τσιτώσει, αλλά αντιθέτως θα βάλει μια fun νότα στην καθημερινότητά σας!

6 Couples Quizzes στο TikTok για να “τεστάρεις” τη σχέση σου!

The @alanalucier Couple Q&A

Ένα απ’ τα πιο κλασικά challenges μέσα στο TikTok με ερωτήσεις όπως “Who’s the most fun in the relationship” και “Who smells the best,” που θα σας κάνει να γελάσετε!

The J.Lo & A-Rod #CoupleQuiz Challenge

Ένα αντίστοιχο quiz απ’ την J.Lo., η οποία έχει ρομαντική διάθεση και ρωτάει ποιος είναι πιο ρομαντικός και ποιος μαγειρεύει καλύτερα… Θα γίνει σφαγή;;

The @imrasmus Couples Quiz

Ερωτήσεις όπως, ποιος πλένει περισσότερο τα πιάτα ή πηγαίνει σούπερ μάρκετ έρχονται σ’ αυτό το quiz που θα αποκαλύψει μεγάλες αλήθειες!

The “New Relationship” #CouplesQuiz

Αν η σχέση σας είναι καινούρια, είναι ένα fun quiz που θα ξεδιπλώσει την αρχή του έρωτά σας!

The #LifeAtHomeQuiz Challenge

Αντί να χρησιμοποιήσεις κάποιο ηχογραφημένο ήχο για το quiz σου, μπορείς να φτιάξεις το δικό σου couples quiz!

The @damien_white1103 Couples Quiz

Ο ένας κρατάει το παπούτσι του άλλου και σηκώνετε το χέρι με το παπούτσι ανάλογα με την απάντηση που θέλετε να δώσετε!

