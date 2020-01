Αν σ’ έχουν απορρίψει σε μια σχέση… με αυτές τις ιστορίες θα νιώσεις καλύτερα!

Όλοι γνωρίζουμε πως η αγάπη πονάει και μπορεί να μην είναι αμοιβαία. Και η απόρριψη σε μια σχέση πονάει. Πονάει πολύ γιατί μας «χτυπά» το ego και… τέλος πάντων σε ποιον αρέσει να τον απορρίπτουν;

Σίγουρα θα έχεις βιώσει την απόρριψη σε μια σχέση ή σε μια κατάσταση που ήθελες να γίνει σχέση. Σε ένα φλερτ. Σε ένα ραντεβού. Γιατί ο έρωτας δεν είναι μόνο ροζ συννεφάκια, καρδούλες και χρυσόσκονη αλλά μερικές φορές σε προσγειώνει λιγάκι άγαρμπα στο έδαφος.

Αλλά εμείς πρέπει να σηκωθούμε ξανά! Να κάνουμε μια νέα αρχή, διαφορετικά δεν θα μπορούμε να θυμόμαστε όλες αυτές τις απορρίψεις και να γελάμε αλλά θα μένουμε κολλημένοι στο παρελθόν.

Ιστορίες για την απόρριψη σε μια σχέση… για να δεις ότι υπάρχουν και χειρότερα

Ο κωμικός Eden Dranger ρώτησε τους χρήστες στο Twitter ποια ήταν η χειρότερη απόρριψη που είχαν βιώσει. Και σίγουρα αυτά τα tweets θα σε κάνουν να γελάσεις.

Η καλύτερη αδερφή του κόσμου

What was your harshest rejection? I’ll go first. One time, a super charming guy I had a crush on took me out to dinner a few times, invited me to a swanky gala, had me over for Thanksgiving, and then introduced me to his buddy as “a girl I wish was my sister”. — Eden Dranger (@Eden_Eats) November 9, 2019

Αυτό είναι χειρότερο κι απ’ το να μπεις στο friendzone. Γιατί ενώ περνούσαν καλά, έβγαιναν και έκαναν παρέα… τη σύστησε ως την αδερφή που θα ήθελε να είχε. Oups!

Κάτσε να κάνω λίγο… zoom!

A super handsome guy that I thought looked like a young Paul Newman took me to sushi. He seemed uncomfortable during dinner and then said “Ever think someone is cute until you get up close and realize they just have a ton of freckles?” I have a ton of freckles. — ValleyGirl 🇺🇸 (@dcamrealtor) November 10, 2019

Έβγαλε τον μεγεθυντικό φακό κι έκανε zoom στο πρόσωπό της. Δηλαδή… thank you next, δεν σε θέλουμε!

Μυστικέ μου έρωτα, αχ έρωτα

I am a nerd but one summer I dated one of the most popular Varsity cheerleaders. We went to rock shows, dinners, and got very serious.

Until the first day of school my senior year, I went to kiss her and she turned her cheek and said she loved me, just not in public.DAMN

😑😑😑😑 — Addisen West (@TheAddisfaction) November 10, 2019

Τα φιλιά δημοσίως επιτρέπονται μόνο στα μάγουλα. Τι; Δεν το γνωρίζατε;

Δώστε χαρά στον κόσμο

I asked a girl out once and she laughed for 3 minutes. At least. After 3 minutes I left. It happened in 1977. For all I know, she’s still laughing. — Thomas O Minnema (@ThomasOMinnema) November 10, 2019

Της ζήτησε να βγουν και έβαλε τα γέλια. Γελούσε τρία λεπτά αφότου έφυγε. Αυτό συνέβη το 1977. Σήμερα…ακόμη γελάει!

Του Αγίου Βαλεντίνου τι κάνετε;

Dated a guy for over a year. For valentines day, made him a heart-shaped pan of fudge (his favorite) and had something else I bought him for our date at 7. He never showed, and I never saw him again. Ate the fudge and my feelings. #ghostingsucks pic.twitter.com/ZMzSnJ5SX6 — Sarcasmic (@sarcasmic92) November 10, 2019

Χωρίζουμε! Τι, όχι;;;

Μια… φιλική απόρριψη

I am the queen of unrequited love/falling for unavailable men. My favorite was a guy I liked who said once over dinner, “I wish all girls were like you.” Then proceeded to talk to me about how he wished his new gf was like me. — ❄️One Queen To Rule Them All ❄️ (@sovereignann) November 10, 2019

Θέλω μια σαν κι εσένα… αλλά όχι εσένα. What;;;;

Το cookie είναι καλή δικαιολογία;

Me: Would you like to dance? She: I’m eating this cookie. Me: How about after you’ve finished the cookie? She: It’s a really big cookie. — Bruce Y. Lee (@bruce_y_lee) November 10, 2019

Όταν έχεις ξεμείνει από δικαιολογίες και θέλεις απλώς να επικεντρωθείς στο μπισκότο σου.

