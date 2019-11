Οι «αφανείς ήρωες» που καθημερινά επιτελούν ένα σημαντικό έργο

View this post on Instagram

📍Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού σήμερα και όλοι εμείς στην Ένωση Μαζί για το Παιδί εργαζόμαστε καθημερινά για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των παιδιών και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον. #worldchildrensday #mazigiatopaidi 👉Στις 20 Νοεμβρίου 1989 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού προσφέροντας ένα νέο ορισμό για την παιδική ηλικία, βασισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτά είναι: ▪️Το δικαίωμα για ζωή, δηλαδή για στέγη, φαγητό και γιατρό αν αρρωστήσουν. ▪️Το δικαίωμα να είναι ασφαλή, δηλαδή να μην τα κακοποιούν, να μην τα αμελούν, να μην τα εκμεταλλεύονται. ▪️Το δικαίωμα για εκπαίδευση και παιχνίδι. ▪️Το δικαίωμα να σκέφτονται και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.