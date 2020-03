Κορονοϊός και παιδιά στο σπίτι: Ειδικοί απαντούν στις ερωτήσεις των γονιών

View this post on Instagram

Τις τελευταίες ημέρες ακούμε πολύ έντονα την ανησυχία σας, για το πώς θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε και να διαχειριστείτε ορθά τον ξαφνικό χρόνο που έχετε με τα παιδιά σας. Είναι μια ευκαιρία να τους αφιερώσετε αποκλειστικό χρόνο, να παίξετε, να ζωγραφίσετε, να μιλήσετε για τα συναισθήματά τους, να ακούσετε την άποψή τους για αυτό που συμβαίνει, να τα ρωτήσετε για τα ωραία πράγματα που έκαναν στο σχολείο και αυτή τη στιγμή τους λείπουν. Περισσότερα από την επιστημονική ομάδα της Γραμμής 11525 του Μαζί για το Παιδί👉Click bio 📍 Σημείωση: Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί της Γραμμής 115 25 του Μαζί για το Παιδί συνεχίζοθν να βρίσκονται δίπλα σας απαντώντας κλήσεις γονέων, παιδιών, εφήβων και εκπαιδευτικών από τις 9:00-21:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. #μένουμε_σπίτι #menoumespiti #StayHome #mazigiatopaidi