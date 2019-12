Χριστουγεννιάτικα μπισκότα κουκουβάγια για να φτιάξεις με τα παιδιά

LIKE US ON FACEBOOK

Τα Χριστούγεννα είναι η ωραιότερη περίοδος του χρόνου, δεν το λέει τυχαία το άσμα «it’s the most wonderful time of the year«. Σ αυτή την περίοδο έχουμε χρόνο αν φτιάξουμε γλυκά με τα παιδιά μας, έτσι αποφασίσαμε να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα μπισκότα κουκουβάγια και μόλις βγήκαν από τον φούρνο εξαφανίστηκαν!

Την φανταστική συνταγή την βρήκαμε στο etsy blog Heather Baird.

Ουσιαστικά τα συγκεκριμένα, πολύ εύκολα, χριστουγεννιάτικα μπισκότα σε σχήμα κουκουβάγιας είναι φτιαγμένα βασισμένα στην κλασική συνταγή για μπισκότα βουτύρου στολισμένα σαν κουκουβάγια!

Υλικά για τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα κουκουβάγια

227γρ μαλακό βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

225 γρ ζάχαρη

385 γρ αλεύρι

1 κγ εκχύλισμα βανίλιας

1/2 κγ αμύγδαλο

1 αυγό

30 αποφλοιωμένα αμύγδαλα

20 ολόκληρα αμύγδαλα

40 σταγόνες μαύρης σοκολάτας

σκόνη κακάου για τη σκόνη των φτερών

Εκτέλεση:

Σε ένα μιξερ ανακατεύουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε το εκχύλισμα αυγού, βανίλιας και το αμύγδαλο και ανακατεύουμε μέχρι να ομοιογενοποιηθεί. Προσθέτουμε στο μείγμα το αλεύρι και αφού χτυπηθεί καλά χωρίζουμε 150 γρ ζύμης και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν. Αφήνουμε την υπόλοιπη ζύμη σε μία λαδόκολλα και την πλάθουμε να γίνει μακρόστενη. Μόλις την σχηματίσουμε σε ρολό την αφήνουμε τυλιγμένη σε μεμβράνη και την βάζουμε για μία ώρα στο ψυγείο. Παίρνουμε την υπόλοιπη ζύμη και δημιουργούμε 40 μικρά μπαλάκια. Αυτά θα είναι τα μάτια της κουκουβάγιας. Τα βάζουμε στο ψυγείο και αυτά για μία ώρα. Βγάζουμε το ρολό ζύμης από το ψυγείο και με ένα μαχαίρι κόβουμε τα μπισκότα τα οποια τα τοποθετούμε σ ένα ταψί που έχουμε απλώσει λαδόκολλα. Μήπως να φτιάξεις μπισκότα φυστικοβούτυρου βουτηγμένα σε απολαυστική σοκολάτα; Σε κάθε μπισκότο βάζουμε τα ματάκια που σχηματίσαμε νωρίτερα. Στο κέντρο από κάθε «μάτι» βάζουμε μία σταγόνα σοκολάτας στο κέντρο. Βάζουμε ένα ολόκληρο αμύγδαλο ακριβώς κάτω από τα μάτια για να σχηματίσουμε το ράμφος. Χρησιμοποιώντας το μαχαίρι πάλι σχηματίζουμε απαλά τα φτερά σε κάθε πλευρά του μπισκότου. Βάοζυμε λίγο κακάο πάνω στα φτερά. Παίρνουμε 6 κομμένα αμύγδαλα σε ομάδες των τριών για να φτιάξουμε τα πόδια της κουκουβάγιας. Ψήνουμε τα μπισκότα για 30 λεπτά, σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 80C εώς ότου τα αμυγδαλωτά κομμάτια να αρχίσουν να γίνονται χρυσά.

Δείτε την συνταγή για τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα κουκουβάγιας:

