Εκείνη η μέρα που ξημερώνεις στην αγκαλιά του και ζείτε μαζί happily ever after είναι τόσο μακριά όσο αντέχεις εσύ να μην τη ζεις. Εσύ κρατάς το καρπούζι και το μαχαίρι μαζί. Εσύ και εκείνος. Σκεπτόμενη από μόνη σου και εκείνος από μόνος του χωρίς να το λέτε ποτέ ο ένας στον άλλο τι ακριβώς κερδίζετε άραγε; Πώς αντέχετε μωρέ να ζείτε έτσι; Κάτω από τον ίδιο ουρανό χωριστά;

