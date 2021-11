Μερικές φορές το να κουκουλώνεσαι με το ταίρι σου στο σπίτι μία Παρασκευή βράδυ ακούγεται πολύ πιο ενδιαφέρον και σέξι από το να βγεις για δείπνο ή να πας σε μία συναυλία. Μετά την προετοιμασία των σνακ και του κρασιού, το αιώνιο ερώτημα έρχεται και πάλι στο προσκήνιο: «Τι ταινία να δω με τη σχέση μου;»

Υπάρχουν πολλές ταινίες που μπορείτε να δείτε στο Netflix και για να σας κάνω τη ζωή πιο εύκολη, παρακάτω θα διαβάσεις μια λίστα με τις καλύτερες ταινίες!

Η πρόκληση, φυσικά, είναι να βρείτε μια ταινία την οποία θα απολαύσετε και οι δύο. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές ο σύντροφός μου και εγώ έχουμε κάνει scroll στις αμέτρητες επιλογές στο Netflix, μέχρι που τελικά, αφού χάσαμε 25 λεπτά στην απεγνωσμένη μας αναζήτηση, καταλήξαμε σε ένα άλλο επεισόδιο της αιώνιας αγάπης μας, Τα Φιλαράκια. Ευτυχώς για εσάς, έχω ψάξει λίγο και σας έχω διαλέξει τις καλύτερες!

«Τι ταινία να δω με τη σχέση μου;» Σου έχω την απάντηση!

Μερικές φορές δεν μπορείς παρά να λατρεύεις τους «κακούς», και αυτό είναι σίγουρα μία κατάσταση την οποία διαπραγματεύεται το «I Care a Lot». Η Marla Grayson είναι κακιά – είναι έξυπνη, τρελά πονηρή και καλή σε αυτό που κάνει. Αλλά όλα αυτά είναι μέρος ενός παιχνιδιού. Η Marla είναι μία δικαστική συμπαραστάτρια, η οποία εκμεταλλεύεται τους πελάτες της και τους παγιδεύει ώστε να τη χρειάζονται. Το τελευταίο της θύμα όμως κουβαλάει ένα απρόσμενο «φορτίο». Είναι μια ταινία που θα την λατρέψεις και θα τη μισήσεις ταυτόχρονα ενώ θα σε κρατήσει μέχρι το τέλος.

Five Feet Apart (2019)

Θυμάσαι το «Fault In Our Stars», τη δραματική ταινία, στην οποία η Shailene Woodley και ο Ansel Elgort υποδύθηκαν δύο νεαρά παιδιά με καρκίνο που ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον; Ετοιμάσου για κάτι αντίστοιχο και ακόμα πιο συγκινητικό. Το «Five Feet Apart» πρόκειται για μία ταινία που δε γίνεται να μη σε αγγίξει!

Η ταινία διηγείται την ιστορία δύο έφηβων παιδιών, του Will και της Stella, που πάσχουν από Κυστική Ίνωση ή Ινοκυστική Νόσο, γνωρίζονται στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους και τελικά ερωτεύονται. Δε θέλω να σου αποκαλύψω, όμως, τίποτα άλλο γιατί πρέπει να τη δεις οπωσδήποτε!

After (2019)

Κορυφαία επιλογή για χουχουλιάρικες νύχτες με ταινίες, ώστε να γίνει και η κατάσταση μεταξύ σας λίγο πιο spicy, το After είναι ό,τι πρέπει. Πρόκειται για μια ρομαντική ταινία που βασίζεται σε ένα βιβλίο. Η Anna Todd ονειρεύτηκε για πρώτη φορά την ουσία του After ως fan-fiction των One Direction στο Wattpad.

Η Tessa Young είναι μια συνεσταλμένη νεαρή η οποία στον πρώτο κολεγιακό έτος της γνωρίζει τον υπερόπτη και μυστηριώδη Hardin Scott, τον οποίο ερωτεύεται. Εκείνη όμως έχει άλλη σχέση και αυτός ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό. Δεν είσαι περίεργη να δεις πώς θα εξελιχθεί το love storry τους;

After We Collided (2020)

Για έναν ολοκληρωμένο κινηματογραφικό μαραθώνιο, μπορείτε να συνεχίσετε το βράδυ σας με το After νούμερο δύο: «After We Collided». Στη δεύτερη ταινία After, ο Hardin θα είναι πάντα …ο Hardin. Είναι στα αλήθεια ο ευαίσθητος τύπος που η Tessa ερωτεύτηκε παράφορα ή είναι ένας άγνωστος; Η Τέσα εύχεται να μπορούσε να εξαφανιστεί, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Ειδικά όταν θυμάται τις γεμάτες πάθος νύχτες τους. Όμως δεν είναι σίγουρη αν μπορεί να αντέξει ακόμα μία προδοσία. Ένας τρίτος μπαίνεις ξαφνικά ανάμεσά τους…πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση;

Set It Up (2018)

Εάν δεν έχεις δει ακόμη αυτήν την αξιολάτρευτη ταινία με τον σύντροφό σου, τότε τρέξε να τη δεις αμέσως!

Δύο νεαροί βοηθοί προσπαθούν να λύσουν όλα τα δεινά τους στο χώρο εργασίας τους, ενώ τους συστήνουν μεταξύ τους, με έξυπνο τρόπο, τα απαιτητικά αφεντικά τους. Το storry, όμως, δεν εξελίσσεται ακριβώς όπως σχεδίαζαν. Η συγκεκριμένη ταινία είναι πολύ διασκεδαστική και θα σας χαρίσει άφθονες στιγμές γέλιου.

Happy Anniversary (2018)

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι θα συμβεί μετά το happy ever after, όταν τελειώσει η φάση του μήνα του μέλιτος; Μια μοναδική ρομαντική κωμωδία που τολμά να μιλήσει γι’ αυτό το θέμα, το Happy Anniversary ακολουθεί ένα ζευγάρι που βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι στην επέτειο των τριών ετών.

Καθώς σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο για να πάρετε μια γεύση από το πρώτο τους ραντεβού, τις πρώτες διακοπές, τον πρώτο αγώνα και άλλες εμπειρίες ορόσημο για τη σχέση τους, θα δείτε τον Sam και τη Molly να προσπαθούν να καταλάβουν αν πρέπει να προχωρήσουν μαζί ή αν η ιστορία του έρωτά τους πρέπει φτάσει στο τέλος.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News