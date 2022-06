Ξέρω πολύ καλά το άγχος και την αγωνία να έχεις να ετοιμάσεις έναν γάμο και να σου έχει μείνει η λίστα με τα τραγούδια για πρώτο χορό γάμου και τραγούδια εισόδου. Πολύ μεγάλο μπέρδεμα και όσο και αν όταν είσαι σε χαλαρή φάση και διάθεση μπορεί να βρεις άνετα μια λίστα με ωραία τραγούδια, όταν την χρειάζεσαι αυτή τη λίστα, δε σου κατεβαίνει καμία ιδέα.

Τραγούδια για την είσοδο

Η είσοδος του ζευγαριού θέλει ένα δυνατό τραγούδι. Να σε ξεσηκώσει, να σε κάνει να θες να σηκωθείς όρθιος να χορέψεις, να καλωσορίσεις το ζευγάρι, να χειροκροτήσεις, να χαμογελάσεις. Πιο αγαπημένο μου τραγούδι όλων των εποχών ήταν αυτό που βάλαμε στο γάμο μας, το As long as there is you και έκτοτε όταν το ακούω θυμάμαι εκείνη την υπέροχη στιγμή και είμαι πολύ χαρούμενη. Από τα πιο όμορφα τραγούδια εισόδου.

Εκτός από τις δυνατές επιλογές, κάποιοι επιλέγουν τραγούδια ευχάριστα και με μια πιο χαρούμενη διάθεση όπως αυτό από την ελληνική ταινία, ή από το toy story και το θέμα από το παντρεμένους με παιδιά. Αν είσαι τύπος με πιο χαλαρή διάθεση και μπορείς να το υποστηρίξεις, μη το φοβηθείς είναι πολύ ωραία και αυτά τα τραγούδια.

Τραγούδια για πρώτο χορό γάμου

Έρωτας, αγάπη, ζουμιά, σορόπια! 9 αγαπημένες, ερωτιάρικες επιλογές για τραγούδια πρώτου χορού που δεν θα αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο. Πολύς έρωτας, πολλή αγάπη και ό,τι δηλαδή αξίζει για τον πρώτο χορό ενός ερωτευμένου ζευγαριού. Παλιά αγαπημένα και με ιδιαίτερη θέση στην καρδιά των περισσότερων από εμάς, αφού τα έχουμε χιλιοχορέψει σε πάρτι.

Αυτή ήταν η λίστα μου με τα αγαπημένα τραγούδια για είσοδο και για πρώτο χορό και εύχομαι να τα απολαύσεις και να βρεις την έμπνευση που χρειάζεσαι. Με το καλό ο γάμος σας!

