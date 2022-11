Εσύ ξέρεις τι θέλει μια γυναίκα από έναν άντρα; Ακόμα και παντρεμένοι να είστε και να ζείτε happily ever after, είσαι σίγουρος για το τι είναι αυτό που θέλει η γυναίκα σου; Σήμερα θα ασχοληθώ αποκλειστικά με τη γυναίκα σε αυτό το άρθρο. Ένα άρθρο που έχω μαζέψει τα περισσότερα από αυτά που θέλουν οι γυναίκες, αυτά που έχουν γραφτεί, αυτά που συζητάνε οι γυναίκες στα πηγαδάκια τους, αυτά που δεν είναι δα και το μυστικό του κράτους αλλά κανείς δεν μπορεί να τα απαριθμήσει με σιγουριά.

