Ο ορισμός του «μελοδράματος» είναι «μια δημιουργική παράσταση ή δράσεις με πολλά υπερβολικά συναισθήματα, ένταση ή ενθουσιασμό». Οι άνθρωποι που είναι μελοδραματικοί συμπεριφέρονται με υπερβολικά συναισθηματικούς τρόπους, όπως προκαλώντας σκηνές για κάθε μικρό πρόβλημα. Έρευνες έχουν δείξει ότι κάποιοι άνδρες μπορούν να υπομείνουν το μελόδραμα αν είναι ιδιαιτέρως γοητευμένοι αλλά για πόσο θεωρείς ότι θα αντέξουν σε μία μελοδραματική μακροχρόνια σχέση ; Νομίζω ότι κατάλαβες τι εννοώ! So.. don’t do it Phaedon!

