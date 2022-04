Έκανες τα πάντα. Μίλησες, φλέρταρες, βγήκατε μια δυό φορές, έζησες για λίγο ή μπορεί και καθόλου, πώς είναι να είσαι σε σχέση με αυτόν το αγόρι που σου αρέσει πολύ αλλά όλα δείχνουν ότι εκείνος δε θέλει ή συντρέχουν καταστάσεις που δεν σας αφήνουν να ζήσετε happily ever after.

you might also like