Ένα άρθρο έρευνας από το Journal of the Association for Consumer Research αναφέρει ότι τα ζευγάρια που κάνουν “τελετουργικά” μαζί, βιώνουν «πιο θετικά συναισθήματα και μεγαλύτερη ικανοποίηση στις σχέσεις». Αυτές οι κοινές στιγμές μπορεί να είναι τόσο απλές όσο το να κάνετε μαζί τις δουλειές του σπιτιού, να χαλαρώνετε στον καναπέ ενώ παρακολουθείτε μια ταινία ή να κάνετε μασάζ ο ένας στον άλλο. Το κάθε ζευγάρι έχει τις δικές του συνήθειες.

