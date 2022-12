Για τις γυναίκες για παράδειγμα, ο πόνος ή η ενόχληση κατά τη διάρκεια του σεξ δεν είναι καταστάσεις που βιώνουν μόνο όσες βρίσκονται στην εμμηνόπαυση ή που αντιμετωπίζουν ορισμένες αναπαραγωγικές παθήσεις. Μια μελέτη του 2017 που διεξήχθη από το British Journal of Obstetrics and Gynecology διαπίστωσε ότι 1 στις 10 γυναίκες βιώνει δυσπαρεύνια ή επώδυνο σεξ. Άλλα κοινά σεξουαλικά ζητήματα, όμως, περιλαμβάνουν την πρόωρη εκσπερμάτιση και τη στυτική δυσλειτουργία.

you might also like