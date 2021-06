Πόσες ρομαντικές ταινίες έχουμε δει και μας έχουν κάνει να κλάψουμε, να πιστέψουμε σε κάτι ξεχωριστό, μοναδικό και μαγικό που υπάρχει εκεί έξω; Και δεν λέμε ότι όλα αυτά δεν μπορούν να είναι αληθινά, όμως οι μύθοι για τις σχέσεις που προβάλλονται μέσα απ’ τις ταινίες δεν είναι λίγοι και ναι, μας έχουν επηρεάσει.

Είναι υπέροχο να παρακολουθούμε ρομαντικές ταινίες με ζευγάρια που ερωτεύονται και ξεπερνούν όλα τα εμπόδια, ταινίες της Disney με τους Πρίγκιπες να αγαπούν τις φτωχές κοπέλες που γίνονται εν τέλει Πριγκίπισσες και πολλές, πολλές ακόμα ιστορίες που μας κάνουν να πιστεύουμε σε όλα αυτά τα όμορφα που βλέπουμε.

Όμως, δυστυχώς δεν ισχύουν όλα και το χειρότερο δεν είναι τόσο αυτό, όσο το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι μύθοι για τις σχέσεις που προβάλλονται στις ταινίες και τις σειρές μπορούν να καταστρέψουν τις σχέσεις μας. Πώς; Κατά βάση επειδή πιστεύουν αυτά που βλέπουμε και περιμένουμε να έχουμε κι εμείς αντίστοιχες ρομαντικές και μαγικές, προσωπικές ιστορίες, κάτι που τελικά δεν συμβαίνει, μειώνοντας την ικανοποίηση των σχέσεών μας. Βέβαια, οι ψυχολόγοι προσδιορίζουν ακόμα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι ρομαντικές ταινίες καταστρέφουν τις σχέσεις μας, μέσα από τους μύθους που μας κάνουν να πιστεύουμε.

Οι μύθοι για τις σχέσεις που προβάλλονται στις ρομαντικές ταινίες και πώς επηρεάζουν την προσωπική μας ζωή

Μύθος #1: Ό,τι είναι γραφτό να γίνει θα γίνει

Παραδείγματα: The Notebook (2004), How I Met Your Mother (2005-2014)

Είναι πραγματικά ελκυστικό να πιστεύουμε στο πεπρωμένο, όμως αυτό μας καθιστά πιο παθητικούς. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, αυτοί οι τύποι σχέσεων τείνουν να είναι σύντομοι και να μην κρατούν στο χρόνο, καθώς οι άνθρωποι παραιτούνται πολύ εύκολα μόλις εμφανίζονται τα προβλήματα. Επίσης, συχνά οι άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα να πιστέψουν ότι δεν έχουν τον έλεγχο της δικής τους ερωτικής ζωής.

Μύθος #2: Μια ματιά είναι αρκετή

Παραδείγματα: Titanic (1997), West Side Story (1961)

Ο έρωτας με την πρώτη ματιά είναι πολύ βολικός στον κινηματογράφο, γιατί εξοικονομεί πολύ χρόνο. Αλλά στην πραγματικότητα, ενώ μπορεί να βρεις κάποιον ελκυστικό με μια μόνο ματιά, η οικοδόμηση μιας ουσιαστικής σύνδεσης απαιτεί σίγουρα περισσότερο χρόνο από αυτό που βλέπουμε στα έργα.

Μύθος #3: Ο τσακωμός δείχνει ότι υπάρχει έρωτας και πάθος

Παραδείγματα: The Notebook (2004)

Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, μερικές φορές οι έντονοι τσακωμοί και οι διαφωνίες μεταξύ των χαρακτήρων χρησιμοποιούνται σε ταινίες για να τονίσουν τη σύγκρουση. Και ενώ η διαφωνία είναι απολύτως φυσιολογική, το να ουρλιάζεις σαν τρελός, να σπας πράγματα ή να οδηγείς επικίνδυνα μπορεί να είναι ένδειξη προβλημάτων ελέγχου του θυμού και από την άλλη, στην πραγματικότητα κανείς δε θα ήθελε να είναι σε μια σχέση όπου ο σύντροφός του συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.

Μύθος #4: Ένας ιππότης θα έρθει και θα σώσει την κατάσταση την τελευταία στιγμή

Παραδείγματα: Pretty Woman (1990), Maid in Manhattan (2002)

Αυτός ο κούκλος που έρχεται συχνά να σε σώσει από μια δύσκολη κατάσταση παρουσιάζεται συχνά στις ταινίες. Μάλιστα, συχνά αυτός ο άνδρας είναι πλούσιος και κάνει την γυναίκα ευτυχισμένη όταν την παντρεύεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αγάπη εμφανίζεται απλώς ως κάτι που κάνει τη ζωή καλύτερη, οδηγώντας σε στην ευτυχία, όμως μελέτη έχει δείξει ότι το να είσαι single μπορεί επίσης να σε κάνει ευτυχισμένο και με περισσότερες κοινωνικές επαφές.

Μύθος #5: Η προσωπικότητα κάποιου είναι ιδανική μόνο για εσένα

Παραδείγματα: How to Lose a Guy in 10 Days (2003), 10 Things I Hate About You (1999)

Μερικές ταινίες μας δείχνουν ότι μπορούμε να λέμε ψέματα για το ποιοι είμαστε και τα κίνητρά μας και εξακολουθούμε να καταλήγουμε σε ένα άτομο που μας αρέσει, παρ’ όλο που θα ήταν πολύ γελοίο στην πραγματικότητα αν το σκεφτείς. Οι ψυχολόγοι συμφωνούν και υποστηρίζουν ότι το να λέμε ψέματα στον σύντροφό μας κάνει τη σχέση λιγότερο αληθινή, ενώ μπορεί να οδηγήσει και σε άβολες και ανεπιθύμητες καταστάσεις, ακόμα και να σκοτώσει μια σχέση.

Μύθος #6: Δεν υπάρχει κάτι που η αληθινή αγάπη δεν μπορεί να διορθώσει

Παραδείγματα : Η Πεντάμορφη και το Τέρας (1991), Crazy, Stupid, Love (2011)

Πολλοί πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να αλλάξουμε κάποιον με την αγάπη μας και να τον κάνουμε καλύτερο και πράγματι μερικές φορές συμβαίνει. Όμως, η προβολή των επιθυμιών μας στον τρόπο ζωής των άλλων είναι ένας τύπος παθητικής-επιθετικής παραβίασης των ορίων, η οποία δεν έχει θέση σε μια υγιή σχέση και καλό θα ήταν να μην επιβάλλουμε πράγματα στον σύντροφό μας, χωρίς να τα θέλει.

Μύθος #7: Το να αλλάξεις την εμφάνιση είναι το μόνο που χρειάζεται

Παραδείγματα: Σταχτοπούτα (1950), The Princess Diaries (2001), She’s All That (1999)

Αυτό το σημείο που οι ταινίες προσπαθούν να μας πείσουν ότι αλλάζοντας χτένισμα και ρούχα και βάζοντας λίγο μακιγιάζ μπορεί να αρέσεις στον άλλο (κάνοντας φυσικά και και beauté με φέτες αγγουριού) είναι πραγματικά πολύ άσχημο. Φυσικά και δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να θες να αλλάξεις την εμφάνισή σου, όμως μόνο αν το θες πραγματικά και θες να το κάνεις για σένα, όχι για να εντυπωσιάσεις τους άλλους.

Μύθος #8: Ας το παίξω και λίγο δύσκολος για να με θέλει…

Παραδείγματα: Friends (1994-2004), Pride and Prejudice (2005)

Όχι μόνο αυτός ο μύθος δείχνει ότι το άτομο που σου αρέσει ότι δεν σε ενδιαφέρει, αλλά λειτουργεί και κατά του κανόνα «όχι σημαίνει όχι». Αυτό ενθαρρύνει το να τρέχεις πίσω από κάποιον και συνήθως εμφανίζεται στις ταινίες ως κάτι ρομαντικό, αλλά είναι πραγματικά άσχημο στην πραγματικότητα. Τέλος, μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να προσελκύσει άτομα που εν τέλει αφοσιώνονται σε σένα χωρίς λόγο.

