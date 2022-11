Πόσο χρονών ήσουν την πρώτη φορά που έκανες σεξ; Όταν έχει ζέστη, κοιμάσαι με ρούχα ή χωρίς; Έχεις σεξουαλικά όνειρα και φαντασιώσεις; Το Ινστιτούτο Kinsey στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα μελετά την ανθρώπινη σεξουαλικότητα και θέτει ερωτήσεις όπως οι παραπάνω εδώ και 75 χρόνια. Σε πληροφορώ πως οι απαντήσεις βρέθηκαν και θα αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτεσαι το σεξ μια για πάντα!

Ο Alfred Kinsey, ο διάσημος σεξολόγος, ίδρυσε τον οργανισμό το 1947. Είχε αρχίσει να μελετά την ανθρώπινη σεξουαλικότητα χρόνια νωρίτερα, όταν το πανεπιστήμιο του ζήτησε να διδάξει ένα μάθημα για τον γάμο και την οικογένεια. Για να προετοιμαστεί, ξεκίνησε να αναζητά επιστημονικές έρευνες για την ανθρώπινη σεξουαλική συμπεριφορά. Βρίσκοντας λίγες πληροφορίες, αποφάσισε να κάνει την δική του, και στην πορεία άλλαξε τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τη σεξουαλική μας ζωή.

Και τελικά…Τι είναι πιο σημαντικό στο σεξ;

Οπλισμένοι με μια λίστα με περίπου 350 ερωτήσεις, ο Δρ Kinsey και άλλοι ερευνητές διέσχισαν τη χώρα παίρνοντας συνεντεύξεις από χιλιάδες Αμερικανούς σχετικά με τη σεξουαλική τους ζωή. Αυτό το σύνολο της έρευνας αποτέλεσε τη βάση για δύο βιβλία ορόσημο: «Sexual Behavior in the Human Male», που δημοσιεύτηκε το 1948, και «Sexual Behavior in the Human Female», που δημοσιεύτηκε πέντε χρόνια αργότερα.

Ερευνητές που σχετίζονται με το Kinsey -ανθρωπολόγοι, βιολόγοι, κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι- έχουν μελετήσει από τότε τα πάντα γύρω από το σεξ, από την αναπαραγωγή και τη σεξουαλική υγεία μέχρι την ομοφυλοφιλία και την ανάπτυξη του φύλου. Οι ερευνητές του Kinsey ήταν οι πρώτοι που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός βρίσκεται σε μια συνέχεια και δεν είναι αποκλειστικά είτε/είτε. Επιπλέον, διοργανώθηκαν συνέδρια με επιρροή για τον HIV και το AIDS τη δεκαετία του 1980. Πιο πρόσφατα, ξεκίνησαν μια διαχρονική μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στη σεξουαλικότητα και τις πιο στενές μας σχέσεις. (Fun Fact: Ένας στους πέντε ανθρώπους έχει δοκιμάσει κάτι νέο σεξουαλικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.)

«Προσπαθούμε να πάρουμε αυτή την εμπειρία που εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν καθημερινά και να ρίξουμε φως στο μυστήριο της», λέει ο Justin Garcia, εκτελεστικός διευθυντής του Kinsey Institute.

Καθώς το Ινστιτούτο Kinsey γιορτάζει την 75η επέτειό του αυτή την εβδομάδα, η Wall Street Journal εξέτασε μερικές από τις κορυφαίες ανακαλύψεις που έχουν κάνει οι ερευνητές σχετικά με τη σεξουαλική μας ζωή. Ποια είναι αυτά άραγε;

Unsplash / Dainis Graveris

«Ο κανόνας δεν είναι στενός»

Το έργο του Δρ. Kinsey απέδειξε ότι η σεξουαλική ζωή των ανθρώπων είχε μεγαλύτερη ποικιλία απ’ όση πιστεύαμε στα παλαιότερα χρόνια. Πριν την έρευνά του, το ετεροφυλόφιλο σεξ εντός γάμου περίπου μία φορά την εβδομάδα σε ιεραποστολική στάση θεωρούνταν ευρέως ως μια φυσιολογική, υγιής σεξουαλική ζωή.

Οι άνθρωποι πίστευαν επίσης ότι η σεξουαλική διέγερση είναι γραμμική, ότι μόλις κάτι μας ενθουσιάσει, συνεχίζουμε. Και αν αυτό δεν συμβεί, κάτι δεν πάει καλά με εμάς – έχουμε μια δυσλειτουργία ή απλώς δεν προσπαθούμε αρκετά.

Στη δεκαετία του 1990, οι ερευνητές του Kinsey έμαθαν ότι η διέγερση διέπεται από δύο βιολογικά συστήματα, όχι από ένα. Αυτά τα συστήματα – τα οποία οι ερευνητές αναφέρουν ως Μοντέλο Διπλού Ελέγχου Σεξουαλικής Απόκρισης – έχουν το καθένα τους δικούς του ερεθισμούς και λειτουργούν ανεξάρτητα. Κάποια πράγματα, όπως το φιλί, μας ενεργοποιούν. Άλλοι μπορεί να μας απενεργοποιήσουν (όπως για παράδειγμα: τα παιδιά που μπαίνουν μέσα).

«Βασικά, ζυγίζουμε πάντα μεταξύ του “Ναι σεξ!” και του “Ωχ, όχι αυτή τη στιγμή!”», λέει ο Erick Janssen, ερευνητής του Kinsey Institute και καθηγητής ανθρώπινης σεξουαλικότητας στο Πανεπιστήμιο του Leuven, στο Βέλγιο, ο οποίος συνυπογράφει την αρχική έρευνα.

Τα ευρήματα, καθώς και πολυάριθμες σχετικές μελέτες, δείχνουν ότι αυτό που μας ενεργοποιεί και μας απενεργοποιεί διαφέρει από άτομο σε άτομο, καθώς εξαρτάται από την προσωπικότητα, τη φυσιολογία και το ιστορικό μας. Και αυτά μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, λέει ο Δρ. Janssen.

Η κατανόηση αυτού μπορεί να βοηθήσει στην κρεβατοκάμαρα και στη σχέση μας. «Αν αρχίσετε να εντοπίζετε τους ανασταλτικούς και επιταχυντικούς παράγοντές σας, αυτό θα σας βοηθήσει να καλλιεργήσετε το περιβάλλον που χρειάζεστε για να ερεθιστείτε και να παραμείνετε ερεθισμένοι», λέει. «Και θα σας βοηθήσει επίσης να κατανοήσετε καλύτερα τον σύντροφό σας».

Unsplash

Σχεδόν όλοι μας έχουν φαντασιώσεις

Την εποχή που ο Δρ Kinsey ξεκίνησε την έρευνά του, η επικρατούσα άποψη για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις ήταν φροϋδική: Οι άνθρωποι που ήταν ευτυχισμένοι δεν τις είχαν. Αυτό, όμως, ήταν λάθος!

Από το 2014, ο Justin Lehmiller, κοινωνικός ψυχολόγος και ερευνητής στο Kinsey, διεξάγει μια από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες που έχουν γίνει ποτέ για φαντασιώσεις, τις οποίες ορίζει ως νοητικές εικόνες που έχεις όταν είσαι ξύπνιος και σε διεγείρουν. Διαπίστωσε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι τα έχει.

Οι φαντασιώσεις των ανθρώπων είναι εντυπωσιακά παρόμοιες σε όλο τον κόσμο, λέει ο Δρ Lehmiller. Αυτά που φαντασιώνονται άνδρες και γυναίκες συμπίπτουν επίσης σε μεγάλο βαθμό, καθώς και αμφότεροι λένε ότι οι φαντασιώσεις τους περιλαμβάνουν ένα συναισθηματικό στοιχείο.

Οι άνθρωποι φαντασιώνονταν περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λέει ο Δρ Lehmiller, συχνά όχι μόνο για ευχαρίστηση, αλλά για να αντιμετωπίσουν το άγχος, να χαλαρώσουν, να αποσπάσουν την προσοχή τους ή να νιώσουν λιγότερο μόνοι. Πολλοί άνθρωποι μοιράστηκαν, επίσης, τις φαντασιώσεις τους με τον σύντροφό τους.

«Οι φαντασιώσεις είναι ένα υγιές και ευπροσάρμοστο μέρος της ανθρώπινης σεξουαλικότητας», λέει ο Δρ Lehmiller. «Και μπορούν να αποτελέσουν σανίδα σωτηρίας για πολλούς ανθρώπους, καθώς αξιοποιήσουν τις βαθύτερες ανάγκες τους».

Unsplash/We-Vibe WOW Tech

Το ταξίδι είναι ο προορισμός

Οι ερευνητές του Kinsey έχουν διεξάγει περίπου 100 μελέτες πάνω στον οργασμό. Και έδειξαν ότι οι άνδρες δεν έχουν πάντα οργασμό κατά τη διάρκεια του σεξ -σε αντίθεση με αυτό που υπέθεσε ο ίδιος ο Δρ. Kinsey- και ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερες φορές απ’ ό,τι πιστευόταν προηγουμένως. Αυτό ποικίλλει, ειδικά καθώς μεγαλώνουμε. Και είναι φυσιολογικό.

Η επικοινωνία είναι η πιο σημαντική πτυχή της σεξουαλικής μας εμπειρίας, λέει ο Δρ. Garcia.

Άλλα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ευχαρίστηση για τις γυναίκες έχει διαφορετικά εναύσματα. «Είναι όλα τα παρελκόμενα που κάνουν τη δουλειά – το σκηνικό, η διάθεση, τα φιλιά, τα χάδια, το μασάζ», λέει. Και οι άνδρες και οι γυναίκες προσποιούνται και οι δύο πράγματα, οι άνδρες συνήθως επειδή ντρέπονται που χάνουν τη διέγερση και οι γυναίκες γενικά για να ευχαριστήσουν τον σύντροφο.

Και ενώ η κορύφωση συνδέεται, φυσικά, με την ικανοποίηση, οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι κάνουν σεξ, λέει ο Δρ Garcia, από το να θέλουν να βιώσουν ευχαρίστηση μέχρι ότι επιθυμούν ο σύντροφός τους να νιώσει καλά. Η πιο δημοφιλής απάντηση; «Ήθελα να εκφράσω την αγάπη μου».

«Η ομορφιά στη σεξουαλική μας ζωή είναι ότι είναι ένα ταξίδι», λέει ο Δρ Garcia. «Και θα πρέπει να απολαμβάνουμε την περιπλάνηση σε αυτό το μονοπάτι και να μην είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι στον τελικό προορισμό».

