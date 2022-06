Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για την Emma Thompson να γυρίσει μια γυμνή σκηνή για τη νέα της ταινία, «Good Luck To You, Leo Grande», όμως το έκανε κι εμείς υποκλινόμαστε στο θάρρος και τη δύναμή της!

Στο «Good Luck to You, Leo Grande» η Emma Thompson είναι μία συνταξιούχος δασκάλα η οποία κανονίζει να συναντήσει έναν εργάτη του σεξ με την ελπίδα να αναπληρώσει τις δεκαετίες σε έναν σωματικά ανεκπλήρωτο γάμο. Χήρα τώρα εδώ και δύο χρόνια είναι στα 60 της, ενώ ο σεξεργάτης που καλεί για πρόσληψη φαίνεται να είναι στα 20 του. «Μπορώ να σε φιλήσω στο μάγουλο;» τον ρωτάει και κάπως έτσι ξεκινάει ένα πολύ διαφορετικό ταξίδι από αυτά που έχουμε συνηθίσει.

Περισσότερο δράμα με χιούμορ παρά καθαρή σεξουαλική κωμωδία, το «Good Luck to You, Leo Grande» είναι μία ωδή προς τον γυναικείο οργασμό και την σεξουαλικότητα, ειδικά για τις γυναίκες που έχουν περάσει την εμμηνόπαυση και έχουν περάσει σε μία νέα και εντελώς διαφορετική φάση της ζωής τους.

Όπως εξηγεί και η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Emma Thompson, το σεξ με τον σύζυγό της ήταν αυθόρμητο και χωρίς οργασμό. Ξέρει ότι έχει χάσει. Είναι πολύ άπειρη. Και τώρα είναι αποφασισμένη να το αλλάξει αυτό. Είναι έτοιμη να δοκιμάσει νέα πράγματα, να ζήσει, να ερωτευτεί και το κυριότερο, να φτάσει σε οργασμό, απενοχοποιώντας για κάθε γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας αυτή την επιθυμία.

After baring it all with a powerful nude scene in her new film "Good Luck to You, Leo Grande," Emma Thompson is sharing her advice for learning to respect your sexuality and to accept your body for what it is. https://t.co/PdOG66QOnP pic.twitter.com/17KTtwUJX6