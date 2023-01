Το σεξ είναι μια δραστηριότητα που απαιτεί να έχεις λίγη φαντασία για να μπορείς να το ευχαριστιέσαι. Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι η πιο κλασσική και ταυτόχρονα ασφαλή επιλογή είναι το κρεβάτι. Ωστόσο, με το να κάνεις σεξ συνεχώς στο ίδιο μέρος, κινδυνεύεις να βαλτώσεις και να οδηγηθείς σε ναυάγιο σαν του Τιτανικού. Ήρθε η ώρα λοιπόν, να βάλεις λίγο την φαντασία σου να οργιάσει και να σκεφτείς περίεργα μέρη για σεξ, που θα αλλάξουν την ερωτική σου ζωή προς το καλύτερο.

Πάρκο-Δάσος

Έχεις πάει για έναν ωραίο απογευματινό περίπατο στο πάρκο της γειτονιάς σου ή στο δάσος με την κοπέλα σου και κάποια στιγμή σταματάτε για να ξεκουραστείτε. Εκεί που κάθεστε μόνοι σας την ώρα που έχει σκοτεινιάσει, μην αφήσεις την ευκαιρία να πάει χαμένη. Βρείτε ένα ωραίο μέρος που δεν είναι εύκολα αντιληπτό από τους περαστικούς και κάντε παιχνίδι. Εξάλλου, τι πιο ωραίο από το να κάνεις σεξ στην ύπαιθρο και στον καθαρό αέρα;

Κοινόχρηστος χώρος πολυκατοικίας

Ένα από τα πιο περίεργα μέρη για σεξ κατά την γνώμη μου είναι ο κοινόχρηστος χώρος στην πολυκατοικία. Θα αναρωτηθείς και με το δίκιο σου, μα καλά είναι δυνατόν να έχω σπίτι και να πάω στην πιλοτή να κάνω σεξ; Προφανώς δεν μιλάμε για μια τέτοια περίπτωση, αλλά για το γεγονός ότι είσαι κάπου έξω εσύ και η σύντροφός σου και έχετε όρεξη για σεξ εδώ και τώρα. Για να μην μείνετε μπουκάλα και οι 2, βρείτε μια ωραία πολυκατοικία με ωραία πιλοτή, να έχει και τα δεντράκια της και απογειωθείτε για ένα ταξίδι γεμάτο ηδονή.

Λούνα Παρκ

Μην μου πεις ότι δεν σου έχει περάσει από το μυαλό, την ώρα που είσαι πάνω στην τεράστια ρόδα του Λούνα Παρκ και βλέπεις πανοραμικά την Αθήνα με το ταίρι σου αγκαλιά, να κάνεις σεξ; Προφανώς και το έχεις σκεφτεί! Δεν υπάρχει πιο ειδυλλιακό και ταυτόχρονα ρομαντικό να κάνεις σεξ βλέποντας από ψηλά την Αθήνα. Αρκεί βέβαια να είστε λίγο προσεκτικοί γιατί κυκλοφορούν και μικρά παιδάκια. Τώρα αν ψάχνεις να βρεις τρόπο πως θα λειτουργήσει αυτό, δεν θα στα πω όλα εγώ. Βάλε φαντασία που λέει και το τραγούδι.

Ιατρείο-θάλαμο νοσοκομείου

Θα σου φανεί περίεργο και ενδεχομένως λίγο σιχαμερό δεδομένων των μικροβίων, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Μιλάω φυσικά για ένα ιατρείο-θάλαμο νοσοκομείου, που μπορείς κάλλιστα εσύ και η σύντροφός σου να κάνετε διάφορα ερωτικά παιχνίδια. Στο λεγόμενο κρεβάτι του πόνου, αν είστε μόνοι σας, μπορείς να ταξιδέψεις στον χώρο των αισθήσεων. Μοναδική προϋπόθεση φυσικά, να μην έχεις επισκεφτεί για κάτι σοβαρό τον συγκεκριμένο χώρο και να είναι όλα καλά με την υγεία σου.

Unsplash

Χώρος εργασίας

Last but not least που λένε και οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Όταν σκέφτεσαι περίεργα μέρη για σεξ, δεν νοείται να μην έχεις στη λίστα σου τον χώρο εργασίας σου. Αν και το να υπάρχουν ερωτικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων μιας εταιρείας δεν είναι και ό,τι το καλύτερο, παρόλα αυτά το σεξ στο γραφείο μπορεί να αποδειχθεί μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Εξάλλου, όταν βρίσκεσαι στον ίδιο εργασιακό περιβάλλον με το ταίρι σου δεν είναι και πολύ εύκολο να αποφύγεις ένα τέτοιο σκηνικό. Οπότε κάτσε και απόλαυσέ το.

