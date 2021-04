Εξαρτάται γιατί το κάνεις. Εάν απλά του πατάς like γιατί σου αρέσουν οι αναρτήσεις σου, αλλά αυτό δεν σου δημιουργεί και κάποια συναισθηματική προσκόλληση, τότε είναι εντάξει. Ωστόσο, για σκέψου… Μήπως του στέλνεις έτσι κάποιο μήνυμα; Εσύ μπορεί να έχεις προχωρήσει τη ζωή σου, αλλά αυτός να εξακολουθεί να σε θέλει. Με το να του κάνεις like δεν κάνεις πιο εύκολη και την κατάσταση.

