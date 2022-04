Όταν ακούω να λένε «δεν πρόκειται να τον ξεπεράσω ποτέ», «δε θ’ αγαπήσω κανέναν άλλο σαν κι αυτόν» ή «θα τον αγαπώ για πάντα», οριακά θέλω να γελάσω. Ένας χωρισμός δεν είναι ποτέ το τέλος του κόσμου, όσο κι αν θέλουμε όλοι μας να δραματοποιούμε τις καταστάσεις. Πάντα θα υπάρχει κάτι επόμενο, κάτι καλύτερο, αργά ή γρήγορα. Για να διαβάζεις, όμως, αυτό το άρθρο το θέμα σου δεν είναι πότε θα βρεις τον επόμενο, αλλά το πώς να τον ξεπεράσεις, και ξέρεις ακριβώς για ποιον μιλάω.

Είναι το κόλλημά σου, η καψούρα σου, το crush σου και το να τον ξεχάσεις και να προχωρήσεις παρακάτω μοιάζει σχεδόν ανέφικτο. Συνήθως πρόκειται για κάποιον πρώην που δε σε θέλει πια, αλλά ίσως και να είναι ένας έρωτας που δεν ολοκληρώθηκε, κάποιος που γνώρισες, φλερτάρατε πολύ και τώρα που δε μπορείτε να είστε μαζί – για οποιονδήποτε λόγο – έχεις φάει κόλλημα, δε μπορείς να τον ξεχάσεις.

Αγαπημένη μου φίλη, ξέρω πως σε καμία περίπτωση το να ξεπεράσεις κάποιον δεν είναι εύκολο, ειδικά αν μιλάμε για εκείνον με τον οποίο είχες σχέση και ήσουν ερωτευμένη για χρόνια. Όμως, δεν είναι και ανέφικτο. Ξέρουμε πώς να ξεχάσεις τον πρώην και να συνεχίσεις τη ζωή σου χωρίς ανοιχτές πληγές. Είσαι έτοιμη; Γιατί δε θα ‘ναι εύκολο, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει την προσπάθεια.

Πώς να τον ξεπεράσεις; 5 απλά βήματα για να φύγει απ’ το μυαλό και την καρδιά σου

Πάρε τον χρόνο σου

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις είναι να πάρεις χρόνο και να μην πιέσεις τον εαυτό σου για τίποτα. Το ξέρω ότι πονάς και πως πιθανότατα θες να επισπεύσεις τις διαδικασίες και μ’ έναν τρόπο να τον βγάλεις από το μυαλό και την καρδιά σου, όμως αυτό δεν πρόκειται να γίνει άμεσα, όσο κι αν πιέζεις τον εαυτό σου. Άσε τον χρόνο να κάνει αυτό που ξέρει, να δράσει σωστά και να σου απαλύνει την πληγή με τον τρόπο του. Όλα τα πράγματα έχουν τον χρόνο τους.

Και μην ξεχνάς! Μην κρίνεις πόσο καιρό θα σου πάρει να τον ξεπεράσεις από τις φίλες σου. Επειδή στην κολλητή σου πήρε τέσσερις μήνες δε σημαίνει ότι θα σου πάρει κι εσένα τόσο. Για κάποιους είναι πιο εύκολο και σύντομο και σε άλλους παίρνει λίγο παραπάνω. Έχε υπομονή.

Αποδέξου τα συναισθήματά σου

Ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που μπορεί να σου δώσει μία σχέση κι ένας χωρισμός είναι το να σε αγαπάς. Να μάθεις να σε σέβεσαι, να ζήσεις με τον εαυτό σου και να περνάς καλά μαζί του. Να αποδέχεσαι αυτό που είσαι, όπως και τα συναισθήματά σου. Μπορεί τώρα να νιώθεις πόνο, θλίψη κι οργή, όμως σε λίγο καιρό θα νιώσεις ανακούφιση. Είναι εντάξει να πονάς και να μη νιώθεις καλά. Απλά κράτα τον έλεγχο των συναισθημάτων σου, αποδέξου τα και αντιμετώπισέ τα με υγιή τρόπο. Μην αποκτήσεις κάποια καταστροφική συμπεριφορά. Όλα τα αρνητικά που νιώθεις τώρα κάποια στιγμή θα ξεθωριάσουν.

Απομυθοποίησέ τον

Είναι από τις πιο συχνές και πολυχρησιμοποιημένες λύσεις. Απομυθοποίησέ τον. Όλες μας τους είχαμε πιο ψηλά απ’ όσο θα ‘πρεπε κι όλες κατά καιρούς πέσαμε από τα σύννεφα. Έτσι δεν είναι; Πάντα υπήρχε κάτι που δε σου άρεσε πάνω του. Πάντα. Απλά πολλές φορές προτιμούσες να κλείνεις τα μάτια και να κάνεις πως δε συμβαίνει τίποτα. Σκέψου τι είναι αυτό που δε σου αρέσει σ’ εκείνον, που σε ξενερώνει, που κατά καιρούς σ’ έχει κάνει να εκνευριστείς και να νιώσεις ενόχληση. Τι ήταν αυτό που είχε κάνει στο παρελθόν και δε σου άρεσε; Η σχέση σας δεν ήταν τέλεια. Αν ήταν τέλεια, τώρα θα ήσασταν μαζί και δε θα γκούγκλαρες πώς να τον ξεπεράσεις. Αποστασιοποιήσου σιγά σιγά και θα βρεις όλα τα αρνητικά για να απομυθοποιήσεις τον ίδιο και τη σχέση σας.

Pexels

Do it your own way

Λοιπόν δώσε βάση σ’ αυτή τη συμβουλή, γιατί κανείς άλλος δε θα σου την πει. Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να ξεπερνάει μια σχέση κι έναν πρώην. Ο καθένας θα σου δώσει ένα σωρό συμβουλές, που πιθανότατα είναι βασισμένες στην εμπειρία του και τον βοήθησαν να προχωρήσει μπροστά. Αυτό δε σημαίνει ότι θα βοηθήσουν κι εσένα. Θ’ ακούσεις πολλά, πάρα πολλά, αλλά να θυμάσαι το εξής. Μόνο εσύ ξέρεις τον εαυτό σου και τι ‘ναι αυτό που θα σου φανεί πραγματικά χρήσιμο. Δεν είναι όλες οι συμβουλές για όλους.

Οι περισσότεροι θα σου πουν να κόψεις κάθε επαφή μαζί του, να τον διαγράψεις από τα social media και σε καμία περίπτωση να μην του μιλάς. Αυτό δεν είναι βοηθητικό για όλους, τουλάχιστον εμένα μου είναι πολύ δύσκολο έως και ανέφικτο. Άσε που υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες δε μπορείς να βγάλεις τον άλλο απ’ τη ζωή σου, πχ αν είστε συνάδελφοι. Όσα κι αν ακούσεις, σκέψου αυτό: Ταιριάζει αυτή η συμβουλή σε μένα; Θα είμαι ο εαυτός μου αν το κάνω αυτό; Θα νιώθω καλά και άνετα με τον εαυτό μου αν το κάνω ή θα γίνω χειρότερα; Σύντομα θα πάρεις την απάντηση που ψάχνεις.

Ό,τι, λοιπόν, κι αν λένε οι γύρω σου, κάντο με τον δικό σου τρόπο. Εμένα ποτέ δε με βοήθησε καμία συμβουλή από αυτές που έλαβα. Ωστόσο τις σεβάστηκα, δεν τις αξιοποίησα και βρήκα αυτό που εμένα μ’ έκανε να νιώθω καλά, ώστε να πετύχω τον στόχο μου. Να θυμάσαι πως όποιον δρόμο κι αν διαλέξεις, το θέμα είναι να φτάσεις στον προορισμό, στον στόχο σου. Είτε επιλέξεις τον εύκολο είτε τον δύσκολο, φρόντισε να συνεχίσεις μέχρι το τέλος!

Βρες άλλον

Αυτό που λένε «υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια» και «ο έρωτας με έρωτα περνάει», ε ισχύει. Προσπάθησα σ’ αυτό το άρθρο να μη σου πω τα τετριμμένα, όμως βρε παιδί μου η αλήθεια είναι πως αυτό το tip δε μπορεί ν’ αλλάξει όσα χρόνια κι αν περάσουν. Ωστόσο πρόσεξε κάτι. Μην πας και πέσεις με τα μούτρα στην αναζήτηση άλλου άντρα επί σκοπού. Αν κάθεσαι και ψάχνεις απεγνωσμένα σαν τρελή άλλον πιθανότατα δε θα έρθει ποτέ. Απλά να είσαι ανοιχτή σε νέες γνωριμίες, σε φλερτ και φυσικά φρόντισε να κοινωνικοποιηθείς αρκετά. Φλέρταρε! Άσε κάποιον άλλο να σε πλησιάσει και σύντομα θα βρεις αυτόν που θα σου κάνει το κλικ. Από ‘κει και πέρα όλα θα ‘ναι πολύ πιο εύκολα για να ξεπεράσεις τον πρώην σου.

Μπορεί τώρα να σου φαίνεται βουνό και ακατόρθωτο, αλλά μια μέρα απλά θα ξυπνήσεις και θα συνειδητοποιήσεις ότι τον ξεπέρασες. Τόσο απλά. Μην κάνεις καμία υπερπροσπάθεια. Θα συμβεί από μόνο του. Απλά δώσε χρόνο και πέρνα καλά μέχρι τότε με τον εαυτό σου, σου αξίζει!

