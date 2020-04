“Kalsarikännit” είναι η λέξη της ημέρας και θα ταυτιστείς!

Οι Φινλανδοί μας δίνουν την καλύτερη λέξη για τις ημέρες που περνάμε και μπορούμε να την χρησιμοποιούμε ελεύθερα: Kalsarikännit! Μπορεί να μη γνωρίζουμε πώς να την προφέρουμε αλλά μας εκφράζει απόλυτα. Τι σημαίνει; Τα… πίνεις μόνος σου φορώντας πιτζάμες!

Γιατί όχι κύριοι; Και σήμερα η ημέρα “σηκώνει” κι ένα ποτηράκι κρασί παραπάνω. Φοράμε τις πιτζάμες μας, τις οποίες αυτό το διάστημα εκτιμούμε δεόντως, φτιάχνουμε τα δικά μας cocktail, κάνουμε βιντεοκλήσεις και χαλαρώνουμε στο σπίτι μας, στον καναπέ μας!

Και για όλο αυτό υπάρχει μια λέξη με την οποία πολλοί θα ταυτιστούν κι εμείς μπορούμε να την “βαφτίσουμε” ως τη λέξη της ημέρας: Kalsarikännit. Αυτή η λέξη στα Φινλανδικά περιγράφει το συναίσθημα που τα πίνεις μόνος σου, σπίτι σου, φορώντας τις πιτζάμες ή τα εσώρουχά σου και χωρίς να έχεις την πρόθεση να βγεις έξω.

Σου ακούγεται οικείο; Η συγκεκριμένη λέξη, έκανε την εμφάνισή της πριν από μερικά χρόνια αλλά δεν θα μπορούσε να περιγράψει καλύτερα τα Σαββατόβραδά μας ή τις Κυριακές μας αυτό το διάστημα.

Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που έχουν σχολιάσει τη συγκεκριμένη λέξη στα social media κι έχουν ταυτιστεί απόλυτα μαζί της!

The Finnish have a word – Kalsarikännit – to describe sitting at home in your underwear happily getting drunk with no intention of going outside. Amazing. pic.twitter.com/g40XdWzI0B — Nathen Amin ✒️📚 (@NathenAmin) April 11, 2020

god bless the Finnish for having a word for drinking home alone in your underwear (kalsarikännit), truly an incredible language — Anna Hughes (@AnnaGHughes) April 5, 2020

The Finns; a great bunch of lads. I’ll be getting my kalsarikännit on at the weekend. Pictures by request only. pic.twitter.com/rC5ef97oWu — Still Triple Distilled (@StillTripleDist) April 10, 2020

Έτσι, αντιμετωπίζουμε όλο αυτό που βιώνουμε με μια δόση χιούμορ, λίγο αλκοόλ (δεν το παρακάνουμε!), ενώ κυρίως νιώθουμε πως όλοι περνούν τα ίδια και βρίσκονται στην ίδια φάση. Γιατί μερικές φορές οι επιλογές σου είναι πιο περιορισμένες και όλα αυτά που κάποτε θεωρούσες δεδομένα, συνειδητοποιείς πως δεν είναι!

Υπάρχουν πολλά άσχημα νέα και άσχημες ειδήσεις που ακούμε και διαβάζουμε, αλλά αν υπάρχει η δυνατότητα μπορείς να βρίσκεις την απόλαυση στα μικρά πράγματα ώστε να μπορείς να την παλέψεις!

Γιατί μερικές φορές είναι ΟΚ να μη νιώθεις καλά. Είναι ΟΚ το να μην κάνεις τίποτα. Είναι ΟΚ αν θέλεις να καθίσεις με τα εσώρουχα ή με ό,τι νιώθεις πιο άνετα και να πιεις ένα-δύο ποτηράκια κρασί ή να πειραματιστείς φτιάχνοντας το δικό σου cocktail. Δεν χρειάζεται πάντα να έχεις κάτι σπουδαίο να κάνεις, πάντα να δουλεύεις ή να διαβάζεις. Χρειάζονται κι αυτές τις στιγμές.

Αρκεί να είναι όλα με μέτρο. Cheers λοιπόν!

