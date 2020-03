Πού πήγε το χαρτί υγείας; Γιατί όλοι αγοράζουν πράγματα μανιωδώς;

Σαν να έχουμε πόλεμο. Ζούμε μια κατάσταση σαν να έχουμε πόλεμο, έχουμε έναν αόρατο εχθρό και πολύ ύπουλο. Και τι κάνουμε; Πηγαίνουμε στο super market κι αγοράζουμε χαρτί υγείας. Γιατί αδειάζουν τα super market;

Οι άνθρωποι έχουν πανικοβληθεί κι αντί να ακούσουν τις οδηγίες των ειδικών, τρέχουν πανικόβλητοι κι αγοράζουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Από κρεμοσάπουνα, αντισηπτικά, χαρτιά υγείας, μέχρι σοκολάτες και μπύρες. Σε τεράστιες ποσότητες. Περισσότερα από ό,τι χρειάζονται.

Κι ενώ η Κυβέρνηση συμβουλεύει να μην πανικοβάλλονται από τον φόβο τους κι αγοράζουν… τα πάντα, ο κόσμος φορά παρωπίδες. Οι άνθρωποι γίνονται εγωιστές και δίνουν μάχη για ένα χαρτί υγείας. Κι αν είχαμε όντως πόλεμο; Ούτε που θέλουμε να το φανταστούμε.

Κι όλα αυτά, επειδή μας κυριεύει ο φόβος. Από τη μια βέβαια, μας κυριεύει ο φόβος κι αγοράζουμε όλο το super market κι από την άλλη κάνουμε τις βόλτες μας στις παραλίες.

Κι όσο αυξάνονται τα κρούσματα και τα μέτρα, τόσο αυξάνεται και ο φόβος μας. Και τόσο ενεργούμε υπερβολικά.

One of my #NHS colleagues just finished a 12 hour shift and needed some basic food supplies on her way home. This is what greeted her @sainsburys in #Sheffield. So utterly selfish and unnecessary, just stop this madness people! pic.twitter.com/bvy50w5ewO

— Helen ¯\_(ツ)_/¯ (@helencshipley) March 17, 2020