6 επιστημονικά αποδεδειγμένοι τρόποι για να είσαι πιο ευτυχισμένη

Μπορεί να σκεφτείς ότι ξέρεις τι χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένη -όπως ένας μεγαλύτερος μισθός ή λιγότερα κιλά- αλλά σύμφωνα με την επιστήμη το κλειδί για μια πιο ευτυχισμένη ζωή μπορεί να βρίσκεται σε μερικά αρκετά απροσδόκητα μέρη. Ποιο είναι, λοιπόν, το μυστικό για την ευτυχία;

Το shopping therapy, το να κερδίσεις χρήματα, να πάρεις προαγωγή, να δεις μια ωραία ταινία είναι όντως πράγματα που μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις χαρά, αλλά η χαρά και η ευτυχία δεν είναι το ίδιο κι εδώ θα μάθεις ποιο είναι τελικά το μυστικό για την ευτυχία σύμφωνα με τους επιστήμονες!

Allef Vinicius/ Unsplash

Ποιο είναι το μυστικό για την ευτυχία; Δες πού μπορείς να το βρεις!

Όλα αυτά για τα οποία είσαι ευγνώμων

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology έβαλε τους συμμετέχοντες να γράψουν κάθε εβδομάδα μερικές προτάσεις, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα θέματα. Τα μέλη της μιας ομάδας έγραψαν πράγματα για τα οποία ήταν ευγνώμονες, τα μέλη μιας δεύτερης ομάδας έγραψαν όλα τα δυσάρεστα πράγματα που τους είχαν συμβεί και μιας τρίτης ομάδας κατέγραψαν όλα όσα έγιναν (ούτε θετικά ούτε αρνητικά). Μετά από δέκα εβδομάδες, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως όσοι είχαν γράψει πράγματα για τα οποία ήταν ευγνώμονες ήταν πιο αισιόδοξοι και αισθάνονταν καλύτερα για τη ζωή τους. Προσπάθησε κι εσύ, λοιπόν, να καταγράφεις πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων κάθε εβδομάδα!

Ασχολήσου με τις τέχνες

Οι γυναίκες που ασχολούνται με τις τέχνες, όπως η μουσική ή ο χορός, είναι πιο ικανοποιημένες από τη ζωή τους, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Epidemiology and Community Health of the British Medical Association. Είναι ενδιαφέρον ότι η μελέτη διαπίστωσε ότι για τους άνδρες αρκούσε το να κάνουν παθητικά μια πολιτιστική δραστηριότητα (όπως το να πάνε σε ένα μουσείο ή σε μια συναυλία) για να νιώσουν πιο χαρούμενοι. Μπορείς επίσης να δοκιμάσεις τη ζωγραφική που είναι πολύ χαλαρωτική!

Unsplash/ Gabriel Gurrola

Εθελοντισμός

Όχι μόνο βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, αλλά βοηθάει κι εσένα την ίδια! Ο εθελοντισμός ενισχύει την ευτυχία σου, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στο BMC Public Health, στην οποία οι ερευνητές έκαναν μια ανασκόπηση 40 μελετών από τα τελευταία 20 χρόνια. Διαπίστωσαν ότι ο εθελοντισμός σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, αυξημένη ευεξία και υψηλότερη αίσθηση ικανοποίησης από τη ζωή.

Κοιμήσου περισσότερο

Γνωρίζεις ήδη ότι ο ύπνος συνδέεται με καλύτερη μνήμη και λαμπερό δέρμα, αλλά μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις στα επίπεδα ευτυχίας σου. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τον ψυχολόγο Norbert Schwarz, «η αύξηση του ετήσιου εισοδήματος κατά 60.000 δολάρια έχει λιγότερη επίδραση στην καθημερινή σου ευτυχία από το να κοιμάσαι επιπλέον 1 ώρα κάθε βράδυ».

Yuris Alhumaydy/ Unsplash

Γυμναστική

Ο ιδρώτας μειώνει το στρες, βελτιώνει τον ύπνο, αυξάνει την παραγωγικότητα και βελτιώνει τη διάθεσή σου! Όλα αυτά χάρη στις ενδορφίνες που παράγονται κατά τη γυμναστική όταν ιδρώνεις! Άρα γυμνάσου για να δεις το σώμα σου ν’ αλλάζει και να νιώθεις πιο ευτυχισμένη!

Διαλογισμός

Σύμφωνα με μελέτη του Harvard, ο διαλογισμός μπορεί να αλλάξει τη δομή του εγκεφάλου σου! Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι άνθρωποι που κάνουν διαλογισμό εμφανίζουν μειωμένη δραστηριότητα στην περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με τον φόβο και το στρες. Θες να ξεκινήσεις διαλογισμό και δεν ξέρεις πώς; Δες στον οδηγό για διαλογισμό που έχουμε φτιάξει!

Photo: Lesly Juarez/ Unsplash