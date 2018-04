Αντιμετώπισε ότι φοβάσαι, όπως θα το έκανε ένας ψυχολόγος

LIKE US ON FACEBOOK

Μικροί φοβόμασταν για πολλά πράγματα, για το σκοτάδι, για τα μικρά τέρατα που είχαμε στο κεφάλι μας και τώρα ως ενήλικες φοβόμαστε ή ανησυχούμε εξίσου για πολλά πράγματα, τα περισσότερα απ’ αυτά άγνωστα.

Αντιμετώπισε ότι φοβάσαι -γιατί σίγουρα θα υπάρχει κάτι ακόμα και μικρό- όπως θα το έκανε ένας ψυχολόγος. Πιο συγκεκριμένα, ο Rick Hanson εξηγεί έναν πολύ απλό τρόπο για να ξεπεράσεις οποιονδήποτε φόβο έχεις στο βιβλίο του: Resilient: How to Grow an Unshakable Core of Calm, Strength, and Happiness.

Επίλεξε ένα πράγμα που σε ανησυχεί. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, ακόμη και ένας τομέας στη ζωή σου, για τον οποίο ανησυχείς και θα ήθελες να αλλάξεις. Στη συνέχεια κάνε στον εαυτό σου τις παρακάτω ερωτήσεις.

Διευκρίνισε το μέγεθος του

Να είσαι συγκεκριμένη σχετικά με το μέγεθος εκείνου που φοβάσαι. Μπορεί στο μυαλό σου να είναι κάτι μεγάλο και τρομερό, αλλά προσπάθησε να προσδιορίσεις το πρόβλημα και να κάνεις πολύ ακριβείς ερωτήσεις πάνω στο ζήτημα, όπως: Ποιο μέρος της ζωής μου επηρεάζει και ποιο όχι; Πότε συμβαίνει – και πότε δεν είναι πολύ εμφανής;

Ρώτα πόσο πιθανός είναι

Τις περισσότερες φορές όταν νιώθουμε ανησυχία και φόβο για κάτι που μπορεί να συμβεί, στην πραγματικότητα υπάρχει η απειλή του πόνου αλλά όχι ο ίδιος ο πόνος. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να σκεφτεί: “Μπορεί να αρρωστήσω” ή “Αν θυμώσω, κανείς δε θα με θέλει”. Εάν αυτό είναι που σε απασχολεί, πρέπει να υπενθυμίσεις στον εαυτό σου, ότι αυτό είναι μια πιθανότητα αλλά δεν συμβαίνει ακόμα. Ρώτησε τον εαυτό σου: Ποιες είναι οι πιθανότητες να συμβεί στην πραγματικότητα;

Ρώτα πόσο άσχημο θα ήταν στα αλήθεια

Πώς θα αισθανόσουν αν αυτό για το οποίο φοβάσαι συνέβαινε στην πραγματικότητα; Σε μια κλίμακα από 0 έως το 10, με το 10 να είναι το απόλυτα χειρότερο που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, πόσο άσχημα θα ένιωθες; Και για πόσο καιρό;

Photo: Unsplash/Daria Litvinova