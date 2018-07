Το IKEA ανακαλεί προϊόν για σκύλους από αναφορές στην εταιρεία

Το IKEA ανακαλεί προϊόν για σκύλους μετά τις αναφορές που έγιναν στην εταιρεία και τα παράπονα από ιδιοκτήτες. Πρόκειται για ένα προϊόν, το οποίο προσφέρει νερό και γεμίζει ξανά αλλά όπως αναφέρθηκε υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, ενώ η εταιρεία παροτρύνει τους πελάτες να σταματήσουν αμέσως τη χρήση του προϊόντος.

Το συγκεκριμένο προϊόν είχε διαφημιστεί ως ένας βολικός τρόπος να κρατάς τον σκύλο σου ενυδατωμένο όλη μέρα και να μην ανησυχείς ότι έχει τελειώσει το νερό! Ωστόσο, αναφέρθηκε ο θάνατος δύο σκύλων καθώς το κεφάλι τους “κόλλησε” στο προϊόν.

IKEA US recalls LURVIG Water Dispenser. Pet owners should stop using the recalled dispensers and return them to any IKEA store for a full refund. https://t.co/ceciVBqZ2k pic.twitter.com/K8ioIlSVws

— IKEA USA News (@IKEAUSANews) July 11, 2018