Τι κάνεις όταν ο σκύλος σου πνίγεται; Τα τέσσερα βήματα!

Το να πανικοβληθείς όταν ο σκύλος σου πνίγεται σίγουρα δεν είναι και το ιδανικό. Πρέπει να είσαι ήρεμος ώστε να μπορείς να του προσφέρεις τις πρώτες βοήθειες και να σώσεις τη ζωή στο σκυλάκι σου.

Ένας χρήστης του Twitter μοιράζεται ένα διάγραμμα με διάφορες τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις αν βρεθείς ποτέ σε αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση, κάτι που απευχόμαστε.

Χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν αυτές τις συστάσεις πολύ χρήσιμες και το tweet έχει γίνει viral με σχεδόν 80.000 retweets και περισσότερα από 90.000 likes!

Η Kass που έκανε το συγκεκριμένο tweet ξεκαθάρισε πως δεν είναι κτηνίατρος και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει πάντα να καλούν τον κτηνίατρο σε περίπτωση που το κατοικίδιό τους σταματήσει να αναπνέει. Σε ένα δεύτερο tweet εξηγεί τα βήματα που ακολουθεί μπορεί διαφορετική σειρά από αυτήν που περιγράφεται στο διάγραμμα.

my dog started choking and i almost had a panic attack so please spread this around so everyone knows what to do if their child is choking pic.twitter.com/RshnKxiXVg

— kass ◉ ᴗ ◉ (@kassablancaa) June 4, 2018