Το να απολαμβάνουμε τη στιγμή είναι ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα που μπορούμε να μάθουμε από τα κατοικίδια μας. Σε μια μελέτη που ονομάζεται «A Wandering Mind Is an Unhappy Mind», οι ψυχολόγοι του Χάρβαρντ καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι όταν κάνουν δραστηριότητες που κρατούν το μυαλό συγκεντρωμένο, όπως η άσκηση. Ο προγραμματισμός, η αναπόληση ή οι σκέψεις για οτιδήποτε άλλο εκτός από την τρέχουσα δραστηριότητα μπορεί να υπονομεύσουν την ευτυχία.

