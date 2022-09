Με την πάροδο των χρόνων παρατηρούμε ότι όλο και περισσότερα άγρια ζώα, όπως είναι οι λύκοι, απειλούνται με εξαφάνιση. Αυτό συμβαίνει επειδή ο άνθρωπος έχει παρέμβει με ποικίλους τρόπους στο περιβάλλον στο οποίο κατοικούν με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν τροφή και πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί ο πληθυσμός τους. Έτσι μια εταιρεία γενετικής από το Πεκίνο δημιούργησε την Μάγια, που είναι ένας κλωνοποιημένος λύκος που ενδεχομένως να βοηθήσει στην διατήρηση των ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Η Sinogene Biotechnology αποκάλυψε τον λύκο που ονομάζεται Μάγια εκατό ημέρες μετά τη γέννησή της στις 10 Ιουνίου. Ο κλωνοποιημένος λύκος δημιουργήθηκε με την ίδια τεχνική που γεννήθηκε και η Ντόλι το πρόβατο, που ήταν το πρώτο θηλαστικό, που δημιουργήθηκε με την μέθοδο της κλωνοποίησης, στη Σκωτία το 1996.

Η διαδικασία, που ονομάζεται πυρηνική μεταφορά σωματικών κυττάρων, επέτρεψε στους ερευνητές να πάρουν υλικό από έναν άλλο λύκο και να κυοφορήσουν το έμβρυο της Μάγιας στη μήτρα ενός σκυλιού ράτσας μπιγκλ, που είναι ουσιαστικά και η παρένθετη μητέρα της Μάγια.

Όπως δήλωσε ο Zhao Jianping, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Sinogene, η Μάγια μπορεί να είναι λύκος αλλά δεν έχει την δυνατότητα να κοινωνικοποιηθεί εύκολα με άλλους λύκους, για τον απλούστατο λόγο ότι έχει ζήσει με σκύλους και όχι με λύκους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι όσο πιο νωρίς γίνει η κοινωνικοποίηση για τους κατοικίδιους σκύλους ή γάτες που έχουν υποστεί κλωνοποίηση, τόσο πιο χρήσιμη θα αποδειχθεί για την μελλοντική τους ανάπτυξη.

VIDEO: Ten months after an Arctic wolf died at a zoo in northern China, a new cub was born through cloning technology. Using a beagle dog as the gestational carrier, Beijing-based Sinogene Biotechnology claim they have cloned an Arctic wolf, the “world’s first” of its kind. pic.twitter.com/dFdLmRZhnD