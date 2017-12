«Ο σκύλος δεν είναι δώρο για τα Χριστούγεννα»: Ένα συγκλονιστικό video

Τα σκυλάκια δεν είναι ένα δώρο που μπορείς να κάνεις στο παιδί σου ή στην αδερφή σου για τις γιορτές. Είναι ένα νέο μέλος της οικογένειας και χρειάζεται να το σκεφτείς ξανά και ξανά προτού πάρεις την απόφαση να αποκτήσεις ένα. Δεν είναι ένα δώρο που παίζεις μαζί του, ξεχνιέσαι κι έπειτα θα το βαρεθείς και θα το επιστρέψεις σε ένα καταφύγιο.

Η οργάνωση Dogs Trust δημοσίευσε ένα video με τίτλο «Why I left you» στο οποίο παρουσιάζονται ιδιοκτήτες σκύλων, οι οποίοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το κατοικίδιό τους. Άλλοι επειδή τους το έκαναν δώρο στο Secret Santa, άλλοι επειδή «κοιμάται στο κρεβάτι του όλη νύχτα κι εγώ ήθελα να κοιμόμαστε μαζί» και άλλοι επειδή «είναι υπερβολικά πολύ τριχωτός».

They say breaking up is hard to do… 💔 (it wasn’t for these people though)! Watch and share these crazy break-up stories! #adogisforlife 🐶 pic.twitter.com/3aTOwR8Vd6

— Dogs Trust 🐶 (@DogsTrust) December 11, 2017