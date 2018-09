Κτηνίατροι αποκάλυψαν τι κάνουν τα κατοικίδια πριν πεθάνουν και δεν ξέρουμε αν αντέχεις να μάθεις!

Όταν κάποιος πεθαίνει είναι στενάχωρο είτε είναι άνθρωπος είτε είναι κατοικίδιο. Το να χρειαστείς να αποχαιρετήσεις τον σκύλο ή τη γάτα που σου κράταγε παρέα όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι που όσοι δεν έχουν μέχρι τώρα ζήσει, σίγουρα δε θα θέλουν να σκέφτονται.

Γιατί πώς αποχαιρετάς έναν σκύλο που ήταν μαζί σου και σε λύπες και σε χαρές και δεν σου ζητούσε το παραμικρό αντάλλαγμα. Το κενό που θα ακολουθήσει θα είναι μεγάλο, αλλά εσύ θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος γι’ αυτή την ημέρα.

Κτηνίατροι αποκάλυψαν τι κάνουν τα κατοικίδια πριν πεθάνουν κι όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα, η Jessi Dietrich, ρώτησε τον κτηνίατρό της, ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στη δουλειά του.

Ο κτηνίατρος απάντησε ότι το πιο δύσκολο είναι όταν πρέπει να κάνει την ένεση στο κατοικίδιο λίγο πριν πεθάνει και το 90% των “ιδιοκτήτων” απομακρύνεται από το δωμάτιο επειδή δεν αντέχει τον πόνο να δει τον σκύλο του να πεθαίνει.

Και το συγκινητικό δεν είναι αυτό, το συγκινητικό είναι ότι τα κατοικίδια αυτή τη στιγμή, λίγο πριν πεθάνουν, αναζητούν με τα μάτια τους στο δωμάτιο, τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι δεν είναι εκεί!

Φυσικά, το tweet της Jessi έγινε viral, με περισσότερα από 140.000 likes και σχεδόν 42.000 retweets.

Asked my vet what the hardest part was about his job &he said when he has to put an animal down 90% of owners don’t actually want to be in the room when he injects them so the animal’s last moments are usually them frantically looking around for their owners &tbh that broke me

— jessi dietrich (@jessi_dietrich) July 27, 2018