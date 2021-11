Ο τριχωτός σου φίλος δεν χρειάζεται πλέον να ανέχεται ό,τι σειρά κι ό,τι ταινία παρακολουθείς στην τηλεόραση, γιατί τώρα αποκτά το δικό του κανάλι! Το DogTV περιλαμβάνει μια σειρά από εξειδικευμένο περιεχόμενο φιλικό προς τους σκύλους για να απολαμβάνουν και να διασκεδάζουν κάθε ώρα και στιγμή μέσα στο σπίτι!

Το DogTV είναι ένα νέο τηλεοπτικό δίκτυο που δημιουργήθηκε ειδικά για τους τετράποδους φίλους μας και πρόκειται να κυκλοφόρησε σήμερα, 8/11, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το κανάλι που δημιουργήθηκε μετά από τρία χρόνια έρευνας, μεταδίδει επιστημονικά ελεγμένο πρόγραμμα με στόχο να ανακουφίσει συμπτώματα καταστάσεων όπως το άγχος αποχωρισμού, η μοναξιά και το στρες, λένε τα αφεντικά. Θα έχει επίσης παραστάσεις για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες να κατανοήσουν καλύτερα και να φροντίσουν τα κατοικίδιά τους.

Καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που παίρνουν σκυλιά αυξάνεται δραματικά, ειδικά κατά τη διάρκεια των lockdowns, είναι ο ιδανικός τρόπος να περνούν τα κατοικίδιά σου το χρόνο τους, εποικοδομητικά πάντα, ειδικά τώρα που εσύ επέστρεψες στη δουλειά και εκείνα περνούν περισσότερο χρόνο μόνα τους στο σπίτι.

