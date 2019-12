Αυτές είναι οι πιο πιστές ράτσες σκύλων!

LIKE US ON FACEBOOK

Σε αντίθεση με άλλα ζώα, τα σκυλιά δεν είναι απλώς ευγενικά μαζί μας επειδή τους δίνουμε καταφύγιο και φαγητό. Αλλά έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση μαζί μας και είναι πιστά. Ποιες είναι οι πιο πιστές ράτσες σκύλων;

Ένα πείραμα της ScienceDirect σχετικά με τη συμπεριφορά ενός σκύλου ανακάλυψε ότι το τμήμα του εγκεφάλου, που συνδέεται με την απόλαυση και τα θετικά συναισθήματα, ενεργοποιείται όταν τα σκυλιά μυρίζουν τη μυρωδιά του ιδιοκτήτη τους. Αυτό είναι το ίδιο μέρος που συνδέεται με την αγάπη στους ανθρώπους!

Ποιες είναι οι πιο πιστές ράτσες σκύλων;

Akita

Αυτά τα σκυλιά είναι από τα πιο πιστά και αφοσιώνονται πλήρως στην οικογένειά τους. Είναι μια ράτσα από την Ιαπωνία κι εκτός από στοργή να περιμένεις και σεβασμό και διασκέδαση!

Θυμάσαι το Hachiko;;;

Golden Retriever

Photo: Unsplash/Andrii Podilnyk

Τα Golden Retriever εκτός από πανέμορφα είναι πολύ φιλικά, έξυπνα, γλυκά και τόσο έντονα πιστά και δεμένα με τους ιδιοκτήτες!

Γερμανικός Ποιμενικός

Οι Γερμανικοί Ποιμενικοί είναι επίσης μια απίστευτα διάσημη ράτσα που εμείς αγαπάμε! Είναι απ’ τα πιο έξυπνα και θαρραλέα σκυλιά στον κόσμο. Εκτός από αυτό, είναι μία από τις πιο πιστές ράτσες σκύλων… γι΄αυτό και η αστυνομία και ο στρατός τα εμπιστεύονται σε σημαντικές δουλειές.

Beagle

Δεν είναι απλώς αξιόπιστα αλλά και πολύ φιλικά, περίεργα, χαρούμενα και easygoing. Σπάνια θα γίνουν επιθετικά ή βίαια καθώς δεν είναι στη φύση τους. Ωστόσο, έχουν δυνατή φωνή… αλλά την υπομένουμε!

Αυτές είναι οι πιο φιλικές ράτσες σκύλων για τα παιδιά!

Collie

Δεν γίνεται να μη θυμάσαι τη Lassie. Είναι απ’ τα πιο πιστά, αφοσιωμένα και περήφανα σκυλιά που θα γνωρίζεις. Είναι έξυπνα και με… τρόπους. Απλά τα λατρεύουμε!

Boxer

Μεγαλόσωμα που θέλεις απλά να τα πάρεις αγκαλιά και να τα ζουλίξεις (μην το κάνεις, θα ενοχληθούν λιγάκι). Είναι πολύ φιλικά, υπέροχη παρέα για να παιδιά, είναι αστεία, δίνουν αγάπη, έχουν υπομονή και λειτουργούν και ως φύλακες.

Ναι, έχουν την τέλεια προσωπικότητα!

Labrador Retriever

Last but not least. Γλυκά, κοινωνικά, έξυπνα! Τι να πούμε για αυτή τη ράτσα που τόσο πολύ αγαπάμε; Δεν θα φύγουν ποτέ από το πλευρό σου είτε είσαι κολλημένος στο κρεβάτι επειδή είσαι άρρωστος, είτε βλέπεις τηλεόραση, είτε έχεις βγει βόλτα. Παντού και πάντα μαζί σου.

Photo:Pexels